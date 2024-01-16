Журналісти зазначили, що це трапилось у вівторок, 16 січня. Перед цим він прославився антиукраїнськими заявами й не тільки.

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Що відомо про вибуття з перегонів Вівека Рамасвамі

Вівек Рамасвамі, 38-річний підприємець і новачок у політиці, який ненадовго викликав фурор своїми зухвалими політичними пропозиціями та величезним почуттям впевненості, вибув із перегонів за висунення в Білий дім від республіканської партії після невтішного четвертого місця на кокусах в Айові,

– зазначили журналісти.

Одразу після цього Рамасвамі підтримав Дональда Трампа на виборах президента США, заявивши: "Він отримає мою повну підтримку".

Видання зазначило, що основну частину своєї кампанії підприємець фінансував сам, використовуючи гроші, які заробив на біотехнологіях та фінансах.

Які заяви озвучував Вівек Рамасвамі