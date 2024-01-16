Журналісти зазначили, що це трапилось у вівторок, 16 січня. Перед цим він прославився антиукраїнськими заявами й не тільки.
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Що відомо про вибуття з перегонів Вівека Рамасвамі
Вівек Рамасвамі, 38-річний підприємець і новачок у політиці, який ненадовго викликав фурор своїми зухвалими політичними пропозиціями та величезним почуттям впевненості, вибув із перегонів за висунення в Білий дім від республіканської партії після невтішного четвертого місця на кокусах в Айові,
– зазначили журналісти.
Одразу після цього Рамасвамі підтримав Дональда Трампа на виборах президента США, заявивши: "Він отримає мою повну підтримку".
Видання зазначило, що основну частину своєї кампанії підприємець фінансував сам, використовуючи гроші, які заробив на біотехнологіях та фінансах.
Які заяви озвучував Вівек Рамасвамі
- Вівек Рамасвамі заявив ще у серпні 2023 року, що він проти допомоги Україні. Він також пояснив, що це нібито "не відповідає інтересам США", а його "план припинення війни справді буде кращим для України". За словами Рамасвамі, у такому випадку Україна нібито вийде з війни зі збереженням суверенітету. Проте він не пояснив, як це станеться. Тільки запевнив, мовляв, що "ця війна закінчиться прямо зараз, якщо США не втручатимуться і скажуть, що ми більше не фінансуватимемо її".
- Влітку 2023 року він також заявляв, що у разі обрання визнає, що Росія буцімто має право на окуповані території України. Окрім того, обіцяв заблокувати вступ Києва до НАТО.
- Також у листопаді 2023 року Вівек Рамасвамі назвав Володимира Зеленського "нацистом". Серед іншого виступав за вихід США з ООН та НАТО.