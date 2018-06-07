Мустафа Найєм озвучив результати нічних переговорів щодо закону про Антикорупційний суд

За словами народного депутата Мустафа Найєма, вето Ради міжнародних експертів при призначеннях суддів антикорупційного суду, може бути подолано більшістю голосів спільної комісії. Принаймні такий компроміс було узгоджено вночі 7 червня.

Про це Найєм написав на своїй сторінці у Facebook.

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"На поточний момент за результатами нічних переговорів компроміс навколо законопроекту про Антикорупційне суді виглядає наступним чином. Вето Ради міжнародних експертів при призначенні суддів може бути подолано більшістю голосів спільної комісії, куди входять члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Ради міжнародних експертів. Але з обов'язковою умовою, що до цієї більшості входить не менше половини членів Ради міжнародних експертів", – йдеться в дописі нардепа.

За його словами, до комісії будуть входити 22 особи, з них 16 – члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, ще 6 – члени Ради міжнародних експертів. Таким чином, для подолання вето потрібно буде 12 голосів, з них щонайменше 3 – це голоси міжнародних експертів.