Высший совет правосудия: в составе антикоррупционного суда будет 39 судей

В Высшем антикоррупционном суде будет 39 судей, 12 из них – в Апелляционной палате. Такое количество предложил председатель Государственной судебной администрации и согласовал Высший совет правосудия. В законе же О Высшем антикоррупционном суде фиксированного количества нет.

Об этом информирует ВСП.

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"Высший совет правосудия решил согласовать количество судей Верховного Суда – 196 штатных единиц, из которых в Кассационном административном суде – 56, в Кассационном суде – 45, в уголовном Кассационном суде – 42, в Кассационном гражданском суде – 53", – отмечается в сообщении.

ВРУ утвердила состав антикоррупционного суда в количестве 39 судей, из которых 12 будут заседать в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Штат Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности составит 30 судей, из них 9 будут в апелляционной палате. Также был утвержден штат новых окружных апелляционных судов, созданных в рамках судебной реформы.

Старый Верховный Суд, Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел прекратили свою работу. Президент Украины Петр Порошенко судей нового Верховного Суда назначил 11 ноября, их насчитывается 113. Председателем учреждения является Валентина Данишевская, ее заместителем – Богдан Львов.

Напомним, документ Рада приняла в начале июня. Перед этим депутаты несколько недель рассматривали 2 тысячи поправок. И одну из них – об апелляции решений в обычных судах приняли. Это возмутило международных экспертов и антикоррупционных активистов. Но вскоре Рада таки отменила ее. Создание антикоррупционного суда требует Международный валютный фонд. Такие учреждения действуют в 20-ти странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом перечне только 3 – это Хорватия, Болгария и Словакия.