Парубий подписал закон, необходимый для запуска Антикоррупционного суда

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О судоустройстве и статусе судей", который необходим для запуска в Украине Антикоррупционного суда.

Об этом спикер отчитался 18 июля в своем Twitter.

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Сегодня подписал принятый Парламентом Закон о внесении изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде". Этим окончательно поставил точку в дискуссиях о запуске Высшего Антикоррупционного суда,

– отметил Парубий.

Сьогодні підписав ухвалений Парламентом @verkhovna_rada Закон про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд". Цим остаточно поставив крапку у дискусіях, щодо запуску Вищого Антикорупційного суду. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 18 липня 2018 р.

За законопроект №7441 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" депутаты Верховной Рады проголосовали 12 июля в предпоследний перед летними каникулами рабочий день.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Во втором чтении и в целом за него проголосовали 315 народных депутатов. 9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде, а 19 июня Порошенко внес на рассмотрение парламента уже технический документ – законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. 21 июня Верховная Рада со второй попытки проголосовала за основу и в целом за запуск закона о Высшем антикоррупционном суде.