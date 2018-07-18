Парубій підписав закон, необхідний для запуску Антикорупційного суду

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон "Про судоустрій і статус суддів", який необхідний для запуску в Україні Антикорупційного суду.

Про це спікер відзвітував 18 липня у своєму Twitter.

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Сьогодні підписав ухвалений Парламентом Закон про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд". Цим остаточно поставив крапку у дискусіях щодо запуску Вищого Антикорупційного суду,

– зазначив Парубій.

Сьогодні підписав ухвалений Парламентом @verkhovna_rada Закон про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд". Цим остаточно поставив крапку у дискусіях, щодо запуску Вищого Антикорупційного суду. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 18 липня 2018 р.

За законопроект №7441 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" депутати Верховної Ради проголосували 12 липня у передостанній перед літніми канікулами робочий день.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про створення Вищого антикорупційного суду. У другому читанні та в цілому за нього проголосували 315 народних депутатів. 9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд, а 19 червня Порошенко вніс на розгляд парламенту вже технічний документ – законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. 21 червня Верховна Рада з другої спроби проголосувала за основу і в цілому за запуск закону про Вищий антикорупційний суд.