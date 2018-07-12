ВРУ проголосувала за правки до закону про "Вищий антикорупційний суд", які вимагали в МВФ

Народні депутати схвалили правки до закону про "Вищий антикорупційний суд" щодо підзвітності апеляцій у справах, пов'язаних із корупцією.

254 голосами законопроект було прийнято у другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Зазначимо, що на внесенні цих правок нещодавно наполягали у Міжнародному валютному фонді.

Читайте також: У Верховній Раді прийняли закон стосовно зниклих безвісти

Зокрема, внесено зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", які передбачають деталізацію регулювання питань діяльності палат вищих спеціалізованих судів та закріплення певної інституційної автономності апеляційної палати вищого спеціалізованого суду.

Також апеляційна палата вищого спеціалізованого суду діє у його складі на засадах інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії. Для неї передбачено окреме проведення конкурсу на зайняття посад суддів апеляційної палати.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вже встиг привітати таке рішення парламенту.

254 голосів "ЗА" проект закону 7441, який завершує формування роботи антикорупційного суду в Україні. Вітаю рішення Парламенту! Це суттєвий крок в розбудові правової держави і відновленні довіри людей.

Незалежний антикорупційний суд - це добрий сигнал українському суспільству. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 12 липня 2018 р.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про створення Вищого антикорупційного суду. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.

9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд. А 19 червня Порошенко вніс на розгляд парламенту вже технічний документ – законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.

21 червня Верховна Рада з другої спроби проголосувала за основу і в цілому за запуск закону про Вищий антикорупційний суд.