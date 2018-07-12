ВРУ проголосовала за поправки в закон о "Высшем антикоррупционном суде", которые требовали в МВФ
Народные депутаты одобрили поправки в закон о "Высшем антикоррупционном суде" относительно подотчетности апелляций по делам, связанных с коррупцией.
254 голосами законопроект был принят во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками. Отметим, что на внесении этих поправок недавно настаивали в Международном валютном фонде.
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В частности, внесены изменения в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", которые предусматривают детализацию регулирования вопросов деятельности палат высших специализированных судов и закрепление определенной институциональной автономности апелляционной палаты высшего специализированного суда.
Также апелляционная палата высшего специализированного суда действует в его составе на основе институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии. Для нее предусмотрено отдельное проведения конкурса на занятие должностей судей апелляционной палаты.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже успел поприветствовать такое решение парламента.
Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда. За закон во втором чтении и целом проголосовали 315 народных депутатов.
9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде. А 19 июня Порошенко внес на рассмотрение парламента уже технический документ – законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.
21 июня Верховная Рада со второй попытки проголосовала за основу и в целом за запуск закона о Высшем антикоррупционном суде.