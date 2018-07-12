В Верховной Раде приняли закон о пропавших без вести

Закон про "Правовой статус лиц, пропавших без вести" закрепляет права лиц знать о судьбе своих пропавших родственников. Кроме этого, определена процедура розыска лиц, пропавших без вести от подачи заявления о розыске и до его прекращения.

За этот законопроект проголосовали 238 народных избранника. Он направлен на имплементацию международных договоров по международному гуманитарному праву и международному праву человека по защите лиц, пропавших без вести.

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Как отмечают депутаты, теперь с целью поиска лиц, пропавших из-за вооруженного конфликта, закон предусматривает создание специальной комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Этот орган будет отвечать за выяснение судьбы и поиск этих людей.

Для выполнения своих функций Комиссия будет сотрудничать со всеми органами государственной власти, а также международными и общественными организациями.

Добавим, что принятый закон также запрещает любую дискриминацию лиц, пропавших без вести, и их родственников по признаку расы, цвета кожи, пола, вероисповедания, политических или иных взглядов, национального или социального происхождения, принадлежности к какой-либо социальной группе, территории происхождения или исчезновения, экономического или социального положения, сексуальной ориентации, физических возможностей или по другим признакам.

Также принятый закон дополнил Уголовный кодекс Украины статьей "Насильственное исчезновение". Согласно ему, задержание, арест или похищение человека, совершенное представителем государства (в том числе и иностранного) с последующим отказом признать факт таких действий, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.