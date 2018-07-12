За сколько законов, которые соответствуют предвыборной программе,не проголосовал БПП:инфографика

"Блок Петра Порошенко" за почти 4 года выполнил или частично выполнил 77% программных обещаний. В среднем соответствующие законопроекты в зале поддерживали 74% фракции. Часть уже выполненных обещаний представители президентской силы пытались "откатить", иногда успешно.

Проект Bihus.Info проанализировал реализацию программы Блока Петра Порошенко, с которой президентская политсила в 2014 году избиралась в нынешний созыв Верховной Рады.

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Полностью выполнены 10% программных положений. Столько же – вообще не выполненных обязательств. Еще 67% – выполнены частично. 13% обещаний – слишком абстрактны, чтобы оценивать состояние их выполнения.

В исследовании обещание считается частично выполненным, если ВР текущего созыва приняла хотя бы один закон, соответствующий программному обязательству, а фракция голосовала "за" не менее 10% голосов.

Сколько обещаний выполнили в БПП (инфорграфика)

Кроме того, редакция проанализировала голосования президентской фракции за более 40 законопроектов, соответствующие заявленным в программе обязательствам. Большинство этих инициатив (75%) имеет среди соавторов представителей БПП.

Голоса "за" проекты законов, отвечающих предвыборной программе, отдавали в среднем лишь 74% фракции.

Наиболее единодушны представители БПП были при голосовании за президентские инициативы по судебной реформе. Соответствующие изменения в Конституцию и Закон "О судоустройстве и статусе судей" поддержали в среднем 90% фракции БПП.

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Наименее активно парламентарии от "Блока Порошенко" отдавали голоса за Избирательный кодекс и законопроект о выборах "по открытым спискам" – их поддержало менее 45% фракции. Соответствующие инициативы до сих пор окончательно не приняты, а программное обещание БПП ввести парламентские выборы по "открытым спискам" не выполнено.

Часть уже принятых норм, соответствующих программным обязательством БПП, представители этой фракции пытались изменить в худшую сторону. Редакция насчитала не менее 5 попыток от представителей БПП "откатить" действующие положения законодательства из числа соответствующих программным обещаниям политсилы.

Среди "вредных" законодательных инициатив президентской фракции удачная отмена конкурсов на должности "губернаторов", идея ликвидировать III группу ФЛП, первая и вторая попытки отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение, а также поправки об отсрочке уголовной ответственности за ложь в декларациях, которые пришлось исправлять президенту .

Парламентские "вредители" БПП