Заочный Матиос: о чем скромно умолчал главный военный прокурор в своей биографии

Главный военный прокурор Анатолий Матиос любит говорить и писать о других – много и преимущественно без вкуса, срывать покровы и "выливать всю грязь на экраны". Выглядит это все очень откровенно. Только о себе Анатолий Васильевич совсем не такой откровенный. Вот хотя бы о своём высшем юридическом образование.

Есть у Анатолия Васильевича персональный сайт с биографией, написанной от первого лица. И там лишь один короткая строка о его университетах: "Высшее образование получил в 1997 году в Черновицком государственном университете им. И.Федьковича", пишет Bihus.info.

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В этот университет Матиос в прошлом году даже сводил журналиста Леонида Канфера для съемок комплиментарного фильма "Жизнь Анатолия Матиос". Познакомил, так сказать, со своей альма-матер.

Непонятно только одно: почему главный военный прокурор и там, и там смолчал, что закончил он этот университет заочно. Это официально подтвердили в самом вузе в ответ на запрос.



Ответ на запрос

Коротко говоря, первый курс Анатолий Васильевич Матиос отучился на юрфаке на дневной форме обучения, а дальше, вплоть до 1997 года, пошел заочно. Так и закончил.

Если долго и старательно копаться в интернете, то можно найти еще один интересный документ – ведомость первого выпуска юрфака Черновицкого университета (правда, год выпуска здесь – не 1997, а 1996). В ведомость впечатаны и Арсений Яценюк, и его нынешний соратник Андрей Пышный. А вот Анатолий Матиос почему-то вписан внизу от руки, вместе с еще двумя студентами.



В видомомсти Анатолий Матиос то вписан внизу от руки

Правда, ручаться за достоверность этого документа нельзя. А вот информация о "заочке" – вполне официальная и стопроцентная.

Означает ли это, что главный военный прокурор имеет только заочное юридическое образование, что он – плохой юрист? Не факт. В любом случае, это лучшее юридическое образование, чем у генерального прокурора Юрия Луценко.

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Вопрос только, почему Матиос эту свою заочную форму скрывает.

А, и еще один вопрос. Если Анатолий Васильевич с 1992 до 1997 года в университет не ходил, то чем он занимался? Об этом он в своей биографии не пишет. И в трудовой книжке у него записей об этом периоде нет. По крайней мере, так ответили на запрос в ГПУ.



Ответ ГПУ