Штаб-квартира судьи Артура: журналисты разоблачили секретный офис одиозного Емельянова

Судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов отстранен от правосудия из-за статуса подозреваемого по делу о вмешательстве в работу других судей. Однако до сих пор является судьей и имеет тайный офис, куда к нему приезжают другие фигуранты уголовных производств.

Об этом в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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По данным журналистов, судья Емельянов регулярно посещает респектабельное офисное здание по улице Ольгинской в Киеве, рядом с Администрацией Президента и Национальным банком. Иногда остается там на целый день и постоянно проводит встречи.



Емельянов регулярно посещает здание по улице Ольгинской в Киеве



Так, 13 июня Емельянов виделся там с судьей Хозяйственного суда Киева Романом Бойко. Емельянов работал с ним, когда был председателем Хозяйственного суда Киева. Роман Бойко тогда был его заместителем. Сейчас он свидетель в уголовном производстве, в котором Емельянову выдвинуто подозрение (о вмешательстве в работу судей и автоматизированной системы распределения судебных дел).



Судья Роман Бойко

22 июня судья Емельянов там же встречался с представителем "Ассоциации судей и работников судов Украины" Святославом Пограничным.



Святослав Пограничный

6 и 20 июня журналисты зафиксировали встречи Артура Емельянова с отстраненным главой "Объединенной горно-химической компании" Русланом Журило. Он уже имеет несколько подозрений от Национального антикоррупционного бюро по делам, связанным с хозяйственной деятельностью госпредприятий, которыми руководил. И может получить еще одно.



Емельянов встречался с Журило

Впервые Артур Емельянов и Руслан Журило встретились 6 июня. А после их встречи Верховный суд принял решение в хозяйственном деле, которое оттягивает объявление Журило еще одного подозрения. Так, 14-го июня "хозяйственная палата" Верховного суда направила дело о расторжении договоров на покупку серы для госпредприятия "ВостГОК" на новое рассмотрение.

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Согласно материалам следствия, госпредприятие, которое возглавлял ранее Журило, покупало серу у частной фирмы "Торговый дом Эко-Сервис", которая связана с Журило. Если бы суд признал договоры недействительными, детективы получили бы достаточно оснований для объявления Руслану Журило подозрения.



"Хозяйственная палата" нового Верховного суда расположена в том же здании, где и расформирован Высший хозяйственный суд, в котором Емельянов остается судьей. Двое из трех судей, которые принимали решения, ранее работали вместе с Емельяновым. Причем после встречи с Журило и перед принятием решения Верховным судом Емельянов посетил здание суда.



Артур Емельянов

Во второй раз Журило и Емельянов встретились 20 июня.



Вторая встреча Журило и Емельянова

На следующий день после их встречи Шевченковский суд Киева вернул специализированной антикоррупционной прокуратуре обвинительный акт по громкому "делу Мартыненко", где Журило также является подозреваемым. Речь идет о завладении более 17 миллионами долларов на закупках госпредприятия "ВостГОК". По материалам следствия, Журило покупал для предприятия, которым тогда руководил, урановый концентрат через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную экс-нардепу Николаю Мартыненко.

Полный выпуск программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.