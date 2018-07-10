Штаб-квартира судді Артура: журналісти викрили секретний офіс одіозного Ємельянова

Суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов відсторонений від правосуддя через статус підозрюваного у справі про втручання в роботу інших суддів. Однак досі є суддею і має таємний офіс, куди до нього приїжджають інші фігуранти кримінальних проваджень.

Про це у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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За даними журналістів, суддя Ємельянов регулярно відвідує респектабельну офісну будівлю по вулиці Ольгінській в Києві, поруч з Адміністрацією Президента і Національним банком. Інколи лишається там на цілий день і постійно проводить зустрічі.



Ємельянов регулярно відвідує будівлю по вулиці Ольгінській в Києві

Так, 13 червня Ємельянов бачився там із суддею Господарського суду Києва Романом Бойком. Ємельянов працював з ним, коли був головою Господарського суду Києва. Роман Бойко тоді був його заступником. Нині він свідок у кримінальному провадженні, в якому Ємельянову висунуто підозру (про втручання в роботу суддів та автоматизованої системи розподілу судових справ).



Суддя Роман Бойко

22 червня суддя Ємельянов там же зустрічався із представником "Асоціації суддів та працівників судів України" Святославом Пограничним.



Святослав Пограничний

6 та 20 червня журналісти зафіксували зустрічі Артура Ємельянова з відстороненим очільником "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" Русланом Журилом. Він має вже кілька підозр від Національного антикорупційного бюро у справах, пов’язаних із господарською діяльністю держпідприємств, якими керував. І може отримати ще одну.



Ємельянов зустрічався з Журилом

Вперше Артур Ємельянов та Руслан Журило зустрілися 6 червня. А після їхньої зустрічі Верховний суд прийняв рішення у господарській справі, яке відтягує оголошення Журилу ще однієї підозри. Так, 14-го червня "господарська палата" Верховного суду скерувала справу про розірвання договорів на купівлю сірки для держпідприємства "СхідГЗК" на новий розгляд.

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За матеріалами слідства, держпідприємство, яке очолював раніше Журило, купувало сірку в приватної фірми "Торговий дім Еко-Сервіс", яка пов’язана із Журилом. Якби суд визнав договори недійсними, детективи отримали б достатньо підстав для оголошення Руслану Журилу підозри.

"Господарська палата" нового Верховного суду розташована у тій самій будівлі, де і розформований Вищий господарський суд, у якому Ємельянов залишається суддею. Двоє з трьох суддів, які приймали рішення, раніше працювали разом з Ємельяновим. Причому після зустрічі із Журилом і перед прийняттям рішення Верховним судом Ємельянов відвідав будівлю суду.



Артур Ємельянов

Вдруге Журило та Ємельянов зустрілися 20 червня.



Друга зустріч Журила та Ємельянова

Наступного дня після їхньої зустрічі Шевченківський суд Києва повернув Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі обвинувальний акт по гучній "справі Мартиненка", де Журило також є підозрюваним. Ідеться про заволодіння понад 17 мільйонами доларів на закупівлях держпідприємства "СхідГЗК". За матеріалами слідства, Журило купував для підприємства, яким тоді керував, урановий концентрат через австрійську компанію-посередника STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну екс-нардепу Миколі Мартиненку.

Повний випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.