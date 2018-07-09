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Які зустрічі приховує скандальний суддя з господарських питань Ємельянов: деталі розслідування

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Легендарна особистість судової системи України, яка за десятиріччя роботи суддею зробила цілу імперію зв'язків, впливів і нерухомості, записаної на дружину. Артур Ємельянов – суддя з господарських питань. Він проїхався кар'єрним ескалатором до Вищого господарському суду України, і, схоже, навіть після його реформування зберіг свій вплив .

Його називали архітектором системи впливу на суддів, а відтак на долю багатомільйонних боргів, корпоративних спорів і всіх інших бізнесових питань.

Надавав вказівки, що і як робити, з якими конкретно справами. Я, на його думку, була зобов’язана вирішити справи саме так, як він казав
– розповіла суддя Господарського суду Києва Алла Пригунова.

Також Ємельянов відомий своїм способом життя, за 18 років його суддівства у його родині з’явилися півтора десятка квартир в Україні та нерухомість по всьому світу. Від Австрії до Арабських Еміратів. Генпрокуратура пов’язувала з Ємельяновим мільйони доларів на офшорних рахунках. А в літаку до Відня він, здається, проводить більше часу, ніж на моторолері, єдиному транспортному засобі в його офіційній і дуже порожній декларації.

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Сьогодні Ємельянов підозрюваний у багатотомній справі впливу на суддів, але все ще має статус судді Вищого господарського суду України і регулярно проводить зустрічі в урядовому кварталі. Йдеться не про його суддівський кабінет, а, ймовірно, про негласний офіс, в який не вдалось потрапити через охорону та залізні грати.


Залізні грати в приміщенні, куди приходить Ємельянов

Наші гроші помітили зустріч судді з Романом Бойком, суддею Господарського суду Києва. 5 років тому Ємельянов очолював цей суд, а Бойко був його заступником. Постмайданне слідство виявило велику кількість втручань у систему розподілу судових справ у ті часи.


Ємельянов та Бойко

Встановили ознаки втручання в автоматизовану систему суду та ознаки втручання в діяльність судді,
– зазначив керівник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Сьогодні ж Бойко свідок у кримінальній справі, у якій Генпрокуратура підозрює Артура Ємельянова у тиску на суддів.

Більше – дивіться в програмі "Наші гроші".

Теги: Новини України Наші гроші Розслідування Гроші Корупція Судді Хабар
Джерело: 24 канал
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