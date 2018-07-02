Як фантомний завод ремонтує дороги на Вінниччині

Стрічка за стрічкою, мільярд за мільярдом, президент за прем’єром. Це національна кампанія з ремонту доріг і презентації кожного відремонтованого кілометра. Зараз на ці ремонти грошей витрачають в рази більше, ніж в попередні рази. За кадром залишаються питання: хто отримує мільрди, на яких умовах і з яким результатом.

Весна-літо – гаряча пора для ремонтних доріг. На автомобільних дорогах парує свіжий асфальт, по асфальту парують колеса прем'єрського авто. Володимир Гройсман наприкінці травня вирушив у турне по областях України.

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Одних журналістів возить із собою, інші – чекають прем'єра на об'єктах. У кожній області Гройсман показово перевіряє якість ремонту і розповідає електорату про категоричні плани уряду Гройсмана.

Дороги діляться на дві категорії. Одні – це ті, які зробив уряд Гройсмана, другі – які має зробити уряд Гройсмана. У 2018 році ми виділяємо 47 мільярдів гривень на дороги,

– зазначив Володимир Гройсман.

Цифри і справді рекордно збільшуються. На Вінничині, де Гройман народився і виріс, і 8 років був мером, на дороги витратять, як за попередні 4 роки, а це понад 1,5 мільярди.

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У 2018 році підряд на дороги у Вінницькій області вперше отримала одеська фірма "Ростдорстрой", взяла участь у 8 тендерах, конкуруючи з місцевим автодором. Представник на Вінниччині – Констянтин Демішкан. "Ростдорстрою" дісталося контрактів на 300 мільйонів гривень. Компанію, яка має будувати дороги, формально називають бізнесом Труханова.



Труханова формально називають власником бізнесу

Заради рівності асфальту запровадили правило – не далі як за 150 кілометрів від місця проведення ремонту, у виконавця має бути асфальтобетонний завод.

У тендерній документації одесити вказали завод у селі Стрижавка, що під Вінницею. Однак про таку фірму ніколи не чула селищна голова. Про те, що такого заводу немає, помітили місцеві активісти, пізніше ним зацікавилась поліція. Тоді ж Нацпол почав розслідування підробки документів на тендер.

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