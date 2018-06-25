Про куряче лайно: у чому причина наїздів на "Гаврилівських курчат" і до чого тут Косюк

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження по власниках фірми "Гаврилівські курчата" – великого виробника курятини. Суть справи – фірма вивезла на поля тонни дохлих курчат, чим спричинила екологічну загрозу. І ця справа дуже рідкісна, якщо не сказати унікальна. Адже, зазвичай, провадження розпочинають не проти власників, а проти бізнесу, і завершується все якимось штрафом.

Із суб'єктивної точки зору, такий арешт може й правильний, але дуже дивний. Особливо, на тлі конкурента "Гаврилівських курчат", а саме найбільшого виробника курятини в Україні Юрія Косюка – власника торговельної марки "Наша Ряба", а ще радника і друга президента Порошенка, отримувача мільярдних дотацій і того, хто проклав ралійну трасу через національний парк "Феофанія".

Читайте також: Як бурштиновий депутат від БПП Розенблат "продає крила" українським військовим

Щодо курятників Косюка вже є низка кримінальних проваджень, і їх вже роки розглядають. Але там не те що арештом, там навіть розслідуванням особливо не пахне, а горами курячого посліду ще й як тхне.

Так, активісти з кількох сіл, в яких проводить свою "запашну діяльність" підприємство Юрія Косюка, подали скаргу до Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), бо Євробанк допомагає "Нашій Рябі" фінансуванням. У банку запевнили, що вже почали розглядати скаргу. Мовляв, цим займається окремий незалежний орган.

У день виходу програми "Наші гроші" журналісти розслідувачі отримали письмові відповіді на запитання щодо скарг до ЄБРР від "Миронівського хлібопродукту".



Відповіді "Миронівського хлібопродукту" щодо скарг активістів

Більше – дивіться у програмі.