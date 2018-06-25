О курином помете: в чем причина наездов на "Гаврилівських курчат" и при чем здесь Косюк

Правоохранители начали уголовное производство по собственникам фирмы "Гаврилівські курчата" – крупному производителю курятины. Суть дела – фирма вывезла на поля тонны дохлых цыплят, чем вызвала экологическую угрозу. И это дело очень редкое, если не сказать уникальное. Ведь обычно производства начинают не против собственников, а против бизнеса, и завершается все каким-то штрафом.

С субъективной точки зрения такой арест может и правильный, но очень странный. Особенно на фоне конкурента "Гаврилівських курчат", а именно крупнейшего производителя курятины в Украине Юрия Косюка – владельца торговой марки "Наша Ряба", а еще советника и друга президента Порошенко, получателя миллиардных дотаций и того, кто проложил раллийную трассу через национальный парк "Феофания".

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По курятникам Косюка уже есть ряд уголовных производств, и их уже годы рассматривают. Но там не то что арестом, там даже расследованием особо не пахнет, а горами куриного помета еще и как попахивает.

Так, активисты из нескольких сел, в которых проводит свою "душистую деятельность" предприятие Юрия Косюка, подали жалобу в Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), потому что Евробанк помогает "Нашей Рябе" финансированием. В банке заверили, что уже начали рассматривать жалобу. Мол, этим занимается отдельный независимый орган.

В день выхода программы "Наши деньги" журналисты-расследователи получили письменные ответы на вопросы относительно жалоб в ЕБРР от "Мироновского хлебопродукта".

Ответы "Мироновского хлебопродукта" по жалобам активистов

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