Как фантомный завод ремонтирует дороги в Винницкой области

Лента за лентой, миллиард за миллиардом, президент за премьером. Это национальная кампания по ремонту дорог и презентации каждого отремонтированного километра. Сейчас на эти ремонты денег тратят в разы больше, чем в предыдущие разы. За кадром остаются вопросы: кто получает мильрды, на каких условиях и с каким результатом.

Весна-лето – горячая пора для ремонтных дорог. На автомобильных дорогах дымится свежий асфальт, по асфальту дымятся колеса премьерского авто. Владимир Гройсман в конце мая отправился в турне по областям Украины.

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Одних журналистов возит с собой, другие – ждут премьера на объектах. В каждой области Гройсман показательно проверяет качество ремонта и рассказывает электорату о категорических планах правительства Гройсмана.

Дороги делятся на две категории. Одни – это те, которые сделало правительство Гройсмана, вторые – которые должно сделать правительство Гройсмана. В 2018 году мы выделяем 47 миллиардов гривен на дороги,

– отметил Владимир Гройсман.

Цифры действительно рекордно растут. В Винницкой области, где Гройман родился и вырос, и 8 лет был мэром, на дороги потратят, как за предыдущие 4 года, а это более 1,5 миллиарда.

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В 2018 году подряд на дороги в Винницкой области впервые получила одесская фирма "Ростдорстрой", приняла участие в 8 тендерах, конкурируя с местным автодором. Представитель в Винницкой области – Константин Демишкан. "Ростдорстрою" досталось контрактов на 300 миллионов гривен. Компанию, которая должна строить дороги, формально называют бизнесом Труханова.

Труханова формально называют владельцем бизнеса

Ради равенства асфальта ввели правило – не далее 150 километров от места проведения ремонта, у исполнителя должен быть асфальтобетонный завод.

В тендерной документации одесситы указали завод в селе Стрижавка под Винницей. Однако о такой фирме никогда не слышал поселковый голова. О том, что такого завода нет, заметили местные активисты, позже им заинтересовалась полиция. Тогда же Нацпол начал расследование подделки документов на тендер.

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