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Какие встречи скрывает скандальный судья по хозяйственным вопросам Емельянов: расследование

Наши деньги 25 Читати новину українською

Легендарная личность судебной системы Украины, которая за десятилетия работы судьей создала целую империю связей, влияний и недвижимости, записанной на жену. Артур Емельянов – судья по хозяйственным вопросам. Он проехался карьерным эскалатором в Высший хозяйственный суд Украины, и, похоже, даже после его реформирования сохранил свое влияние .

Его называли архитектором системы воздействия на судей, а следовательно, на судьбу многомиллионных долгов, корпоративных споров и всех других бизнес-вопросов.

Давал указания, что и как делать, с какими конкретно делами. Я, по его мнению, была обязана решить дела именно так, как он говорил
– рассказала судья Хозяйственного суда Киева Алла Прыгунова.

Также Емельянов известен своим образом жизни, за 18 лет его судейства у его семьи появились полтора десятка квартир в Украине и недвижимость по всему миру. От Австрии до Арабских Эмиратов. Генпрокуратура связывала с Емельяновым миллионы долларов на оффшорных счетах. А в самолете в Вену он, кажется, проводит больше времени, чем на мотороллере, единственном транспортном средстве в его официальной и очень пустой декларации.

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Сегодня Емельянов подозревается в многотомном деле влияния на судей, но все еще имеет статус судьи Высшего хозяйственного суда Украины и регулярно проводит встречи в правительственном квартале. Речь идет не о его судейском кабинете, а, вероятно, о негласном офисе, в который не удалось попасть через охрану и железные решетки.


Железные решетки в помещении, куда приходит Емельянов

Наши деньги заметили встречу судьи с Романом Бойко, судьей Хозяйственного суда Киева. 5 лет назад Емельянов возглавлял этот суд, а Бойко был его заместителем. Постмайданное следствие выявило большое количество вмешательств в систему распределения судебных дел в те времена.


Емельянов и Бойко

Установили признаки вмешательства в автоматизированную систему суда и признаки вмешательства в деятельность судьи,
– отметил руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Сегодня же Бойко свидетель по уголовному делу, в котором Генпрокуратура подозревает Артура Емельянова в давлении на судей.

Больше – смотрите в программе "Наши деньги".

Теги: Новости Украины Взятка Судьи Коррупция Деньги Расследования Наши деньги
Источник: 24 канал
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