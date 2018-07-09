Скандал з "Трейд Коммодіті": топ-менеджер компанії здався слідству

Детективи НАБУ затримали підозрюваного в розкраданні 149 мільйонів гривень Міністерства оборони Володимир Гарькавого. Його більше ніж півроку розшукували правоохоронці, але 9 липня він сам прийшов до них.

Після відпочинку у Мадриді підозрюваний у розкраданні грошей Володимир Гарькавий прибув на допит у НАБУ. Там він і залишився, бо тепер є офіційно затриманим і чекає на обрання запобіжного заходу.

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Володимир Гарькавий прибув до НАБУ аби надати пояснення щодо кримінальної справи, в якій він є одним з фігурантів. Мова йде про гучний скандал, в якому компанія "Трейд Коммодіті" за попередньою змовою зі службовцями Міністерства оборони України, вчинили злочин, в результаті якого державі завдано збитків у сумі понад 149 мільйонів гривень.



Володимир Гарькавий

Керівництво компанії разом з окремими чиновниками Міністерства, за даними правоохоронців, заволоділи 150 мільйонами гривень. Володимир Гарькавий є топ-менеджером компанії. За підозрюваного у корупції прокуратура вимагатиме заставу в 20 мільйонів гривень, тобто всемеро менше, аніж він, як кажуть слідчі, вкрав.

Його адвокатка Олена Сторожук каже – очікували, що підзахисного затримають. Однак додає, що всі строки розслідування вичерпані, а затримання відбулося з порушеннями, тому вважає його неправомірним.

Отримали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. З альтернативною заставою у вигляді 20 мільйонів гривень. Ухвала про затримання та доставку до суду закінчилася 30 квітня. З того часу він не міг бути затриманим, не мав права перебувати у розшуку. Крім того станом на 9 липня, строк досудового розслідування у цій справі уже сплив 11 квітня,

– розповіла Олена Сторожук.

Однак детективи НАБУ вирішили інакше. Поки в Антикорупційному бюро не прокоментували затримання топ-менеджера, але точно відомо, що Гарькавий чекає на суд.

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Проте невідомо, на чиєму боці буде вирок, адже керівництво компанії втекло від слідства, а двох чиновників Міноборони суд відпустив. Підозрюваному директору Департаменту державних закупівель Міністерства оборони Володимирові Гулєвичу навіть дозволили вільно їздити Україною, а заступнику міністра оборони Ігореві Павловському суд повернув закордонні паспорти.

Нагадаємо, 11 жовтня детективи НАБУ здійснили низку обшуків у справі про корупційну схему розтрати 149 мільйонів гривень під час закупівель у Міноборони.