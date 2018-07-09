22:26
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, сьогодні
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Скандал з "Трейд Коммодіті": топ-менеджер компанії здався слідству

139 Читать новость на русском

Детективи НАБУ затримали підозрюваного в розкраданні 149 мільйонів гривень Міністерства оборони Володимир Гарькавого. Його більше ніж півроку розшукували правоохоронці, але 9 липня він сам прийшов до них.

Після відпочинку у Мадриді підозрюваний у розкраданні грошей Володимир Гарькавий прибув на допит у НАБУ. Там він і залишився, бо тепер є офіційно затриманим і чекає на обрання запобіжного заходу.

Читайте також: Скандал з "Трейд Коммодіті": СБУ хоче "пришити" САП і НАБУ держзраду

Володимир Гарькавий прибув до НАБУ аби надати пояснення щодо кримінальної справи, в якій він є одним з фігурантів. Мова йде про гучний скандал, в якому компанія "Трейд Коммодіті" за попередньою змовою зі службовцями Міністерства оборони України, вчинили злочин, в результаті якого державі завдано збитків у сумі понад 149 мільйонів гривень.


Володимир Гарькавий

Керівництво компанії разом з окремими чиновниками Міністерства, за даними правоохоронців, заволоділи 150 мільйонами гривень. Володимир Гарькавий є топ-менеджером компанії. За підозрюваного у корупції прокуратура вимагатиме заставу в 20 мільйонів гривень, тобто всемеро менше, аніж він, як кажуть слідчі, вкрав.

Його адвокатка Олена Сторожук каже – очікували, що підзахисного затримають. Однак додає, що всі строки розслідування вичерпані, а затримання відбулося з порушеннями, тому вважає його неправомірним.

Отримали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. З альтернативною заставою у вигляді 20 мільйонів гривень. Ухвала про затримання та доставку до суду закінчилася 30 квітня. З того часу він не міг бути затриманим, не мав права перебувати у розшуку. Крім того станом на 9 липня, строк досудового розслідування у цій справі уже сплив 11 квітня,
– розповіла Олена Сторожук.

Однак детективи НАБУ вирішили інакше. Поки в Антикорупційному бюро не прокоментували затримання топ-менеджера, але точно відомо, що Гарькавий чекає на суд.

Читайте також: Корупція у Міноборони: відпустили ще одного підозрюваного

Проте невідомо, на чиєму боці буде вирок, адже керівництво компанії втекло від слідства, а двох чиновників Міноборони суд відпустив. Підозрюваному директору Департаменту державних закупівель Міністерства оборони Володимирові Гулєвичу навіть дозволили вільно їздити Україною, а заступнику міністра оборони Ігореві Павловському суд повернув закордонні паспорти.

Нагадаємо, 11 жовтня детективи НАБУ здійснили низку обшуків у справі про корупційну схему розтрати 149 мільйонів гривень під час закупівель у Міноборони.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Скандал з "Трейд Коммодіті" Корупція САП НАБУ Міністерство оборони України Розслідування
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
589
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
сьогодні, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук