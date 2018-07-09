Скандал с "Трейд Коммодити": топ-менеджер компании сдался следствию

Детективы НАБУ задержали подозреваемого в хищении 149 миллионов гривен Министерства обороны Владимира Гарькавого. Его более полугода разыскивали правоохранители, но 9 июля он сам пришел к ним.

После отдыха в Мадриде подозреваемый в хищении денег Владимир Гарькавый прибыл на допрос в НАБУ. Там он и остался, потому что теперь является официально задержанным и ждет избрания меры пресечения.

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Владимир Гарькавый прибыл в НАБУ чтобы предоставить объяснения по уголовному делу, в котором он является одним из фигурантов. Речь идет о громком скандале, в котором компания "Трейд Коммодити" по предварительному сговору со служащими Министерства обороны Украины, совершили преступление, в результате которого государству нанесен ущерб в сумме более 149 миллионов гривен.



Владимир Гарькавый

Руководство компании вместе с отдельными чиновниками Министерства, по данным правоохранителей, завладели 150 миллионами гривен. Владимир Гарькавый является топ-менеджером компании. ЗА подозреваемого в коррупции прокуратура потребует залог в 20 миллионов гривен, то есть в семь раз меньше, нежели он, как говорят следователи, украл.

Его адвокат Елена Сторожук говорит – ожидали, что подзащитного задержат. Однако добавляет, что все сроки расследования вышли, а задержание произошло с нарушениями, поэтому считает его неправомерным.

Получили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. С альтернативной залогом в виде 20 миллионов гривен. Постановление о задержании и доставке в суд закончилось 30 апреля. С тех пор он не мог быть задержанным, не имел права находиться в розыске. Кроме того по состоянию на 9 июля, срок предварительного расследования по этому делу уже истек 11 апреля,

– рассказала Елена Сторожук.

Однако детективы НАБУ решили иначе. Пока в антикоррупционном бюро не прокомментировали задержание топ-менеджера, но точно известно, что Гарькавого ждет суд.

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Однако неизвестно, на чьей стороне будет приговор, ведь руководство компании сбежало от следствия, а двух чиновников Минобороны суд отпустил. Подозреваемому директору Департамента государственных закупок Министерства обороны Владимиру Гулевичу даже позволили свободно ездить по Украине, а заместителю министра обороны Игорю Павловскому суд вернул загранпаспорт.

Напомним, 11 октября детективы НАБУ провели ряд обысков по делу о коррупционной схеме растраты 149 миллионов гривен при закупках в Минобороны.