Ввезення "євроблях" в Україну за участю громадян Білорусі: як прокручують схему

Громадян Білорусі масово використовують у схемі ввезення нерозмитнених автомобілів з європейською реєстрацією через митні пости на україно-білоруському кордоні. При цьому білоруси виконують лише роль водія-нерезидента за невелику плату, але це дає змогу українському покупцю рік користуватись автомобілем, не сплачуючи митні платежі в бюджет країни.

Така схема призводить до масового порушення Митного кодексу України, згідно з яким користуватись автомобілем в такому разі має право лише той, хто його завіз. Все це відбувається за мовчазної згоди та на очах у самих митників, йдеться в розслідуванні програми "Схеми" (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканалу "UA: Перший").

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За даними, отриманими "Схемами" зі своїх джерел в ДФС, лише за травень 2018 року через митний пост Доманове (Волинська область) майже 3 тисячі нерозмитнених автомобілів з європейською реєстрацією були завезені саме громадянами Білорусі.

Журналісти білоруської редакції "Радіо Свобода" проїхалися декількома прикордонними населеними пунктами Білорусі, де мешкають особи, які за даними "Схем", отриманих від джерел на митниці, у 2018 році ввозили нерозмитнені автомобілі на європейських номерах в Україну. Частина із них визнала: машини до України таки ввозили. Житель села Заостровеччя розповів журналістам, що за такою схемою ввозили авто кілька десятків його односельців, і за це посередники їм платили по 20 доларів.

Я просто брав паспорт. Там таксист брав людей шість із собою. Там з нашого села людей 40-50 вже їздили. Мені просто зателефонували, сказали: "Хочеш заробити 20 доларів?" "Звісно, – кажу. – А що треба?" Нічого, тільки паспорт, щоб не було там ні судимості, нічого. Кажу: "Все нормально. У мене робота є, працюю, як належить, на державному підприємстві". Грошей, думаю, 20 доларів не завадить. Я поїхав. Нас розсадили по різних машинах. Як він сказав, це можна робити лише раз на рік,

– розповів він.

Як ідеться у розслідуванні, схема працює так. Автомобілі заїжджають з території Євросоюзу в режимі транзиту, тобто мають право перебувати в Україні до 10 днів. Потім авто їде на пункт пропуску на кордоні з Білоруссю, виїжджає з України, однак не в’їжджає в Білорусь. На нейтральній території в автомобіль сідає громадянин Білорусі, який має довіреність від власника авто. Він заїжджає в Україну, виходить з авто і невдовзі, іноді пішки, повертається до Білорусі. Автомобіль залишається у користувача-українця, який також отримує довіреність від власника.

У такому варіанті – режимі тимчасового ввезення – авто з іноземною реєстрацією може перебувати в Україні до одного року.

Непрозоре ввезення таких автомобілів стало джерелом доходу для цілого прошарку нечистих на руку бізнесменів. Але вони діють не самостійно. Все це відбувається на очах митників на кордоні,

– йдеться в розслідуванні.

Очільником Волинської митниці є Віктор Кривіцький. Його телефони на час виходу сюжету були відключені, а на запитання журналістів у месенджері він також не відповів.

У Державній фіскальній службі запевняють, що перевіряють транспортні засоби, які перетинають кордон України.

Перевіряємо ми їх шляхом запитів на інші країни, і ці запити митниця не має право перевіряти напряму. Ми кожного разу працюємо через міжнародні угоди, а тому залучаємо ДФС та МЗС. Як тільки транспортний засіб заїжджає на митний пост, він там може перебувати максимум 4 години, що ми можемо там затримати і подивитись. Але інколи буває так, що відповідь приходить за два тижні, три тижні після того, коли ми його дали. І в цьому випадку ми не маємо права тримати людину так довго. Волинська митниця масовість цих порушень фіксує останні два роки точно. І ми кожного разу кажемо про те, що митниці бракує повноважень, щоб навести порядок у цій сфері", – стверджує речниця Волинської митниці ДФСУ Валентина Черниш в коментарі "Схемам".

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Голова Державної фіскальної служби Мирослав Продан не відповів на надіслані йому запитання стосовно описаної схеми на Волинській митниці.

У Верховній Раді зараз зареєстровано кілька законопроектів, спрямованих на розв’язання проблеми із ввезенням авто із іноземною реєстрацією. Врегулювати питання щодо надмірної кількості автівок на єврономерах в Україні пропонують за рахунок зменшення акцизного податку на авто, скасування екологічного обмеження на розмитнення щодо стандарту "Євро-5" та посилення контролю, зокрема, через збільшення штрафів.

Відео: повний випуск програми "Схеми"