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Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край

ЦРУ 202 Читать новость на русском

Усе відбувається за стандартним сценарієм: до вас несподівано приходять гості у супроводі тітушок та заявляють права на вашу компанію. За законом, на перший погляд, все чисто – у реєстрах нові власники, яким ви ж самі своє майно і продали. Здивовані? То розбирайтеся. Але підприємство вже не ваше.

Ключова ланка у цих махінаціях – державні реєстратори. Вони мають право змінювати у реєстрах власників. Підставами для цього повинні бути підстави оригінали договорів купівлі-продажу, судові рішення тощо. Якщо відповідних документів немає, реєстратори вчиняють злочин. 

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Хвиля рейдерських захоплень засвідчила, що реєстратори вносять зміни до реєстрів, не маючи на те підстав. Як показує практика, довести їхній злочин складно. Навіть ті реєстратори, кого вже майже вхопили за руку, запевняють – діяли за законом.

Наприклад, один реєстратор перереєстровував підприємство на підставі підробленого договору купівлі-продажу, але підробку "не розгледів".

Покупець не оплатив всю суму, передбачену за договором купівлі-продажу, але зміг переоформити право власності на іншу юридичну особу. І йому в цьому допомагали державні реєстратори,
– пояснила директор Департаменту управління активами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.

Інший державний реєстратор уніс зміни до реєстру на підставі вигаданих судових рішень. Заходячи в систему, реєстратори вказали, буцімто вносять зміни на підставі рішень судів, але насправді таких рішень ніколи не існувало.

У обох випадках реєстратори грубо порушили закон.

Для того, щоб внести зміни, потрібно обов'язково мати перелік документів, які передбачені для кожного окремого випадку законодавством. Потрібно мати цифровий підпис і доступ відповідно до цього підпису до держреєстру,
– зазначила екс-директор Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України, адвокат Тетяна Козаченко.

На жаль, будь-яка юридична особа, маючи філію у кожній області, може показати офіс, людину, паспорт, отримати цифровий підпис, і після цього офіс просто закрити. Мін’юст може місяць розглядати питання, щоб підняти інформацію, що було зроблено, чи існує такий реєстратор, і формально заявити, що не знайдено порушення та скерувати до правоохоронних органів.

Про співпрацю чиновників і аферистів у регіонах – дивіться у розслідуванні.

Теги: Бізнес Розслідування ЦРУ Шахрайство
Джерело: 24 канал
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