Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край

Все происходит по стандартному сценарию: к вам неожиданно приходят гости в сопровождении титушек и заявляют права на вашу компанию. По закону, на первый взгляд, все чисто – в реестрах новые собственники, которым вы же сами свое имущество и продали. Удивлены? То разбирайтесь. Но предприятие уже не ваше.

Ключевое звено в этих махинациях – государственные регистраторы. Они имеют право менять в реестрах владельцев. Основаниями для этого должны быть оригиналы договоров купли-продажи, судебные решения и тому подобное. Если соответствующих документов нет, регистраторы совершают преступление.

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Волна рейдерских захватов показывает, что регистраторы вносят изменения в реестры, не имея на то оснований. Как показывает практика, доказать их преступление сложно. Даже те регистраторы, кого уже почти схватили за руку, уверяют, что действовали по закону.

Например, один регистратор перерегестрировал предприятие на основании поддельного договора купли-продажи, но подделку "не разглядел".

Покупатель не оплатил всю сумму, предусмотренную по договору купли-продажи, но смог переоформить право собственности на другое юридическое лицо. И ему в этом помогали государственные регистраторы,

– объяснила директор Департамента управления активами Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Билай.

Другой государственный регистратор внес изменения в реестр на основании вымышленных судебных решений. Заходя в систему, регистраторы указали, якобы вносят изменения на основании решений судов, но на самом деле таких решений никогда не существовало.

В обоих случаях регистраторы грубо нарушили закон.

Для того, чтобы внести изменения, нужно обязательно иметь перечень документов, которые предусмотрены для каждого отдельного случая законодательством. Нужно иметь цифровую подпись и доступ соответственно к этой подписи в госреестр,

– отметила экс-директор Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины, адвокат Татьяна Козаченко.

К сожалению, любое юридическое лицо, имея филиал в каждой области, может показать офис, человека, паспорт, получить цифровую подпись, и после этого офис просто закрыть. Минюст может месяц рассматривать вопрос, чтобы поднять информацию, что было сделано, существует ли такой регистратор, и формально заявить, что не найдены нарушения и направить в правоохранительные органы.

О сотрудничестве чиновников и аферистов в регионах – смотрите в расследовании.