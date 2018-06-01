Куди "Ідріска" витратила мільйони гривень обманутих туристів: розслідування про туроператорів

Уявіть собі: ви платите чималі гроші, кілька місяців мрієте про свій майбутній відпочинок десь на далеких островах, розгрібаєте всі справи на роботі, щоб звільнити час для відпустки. І ось берете дітей, і всі разом їдете до аеропорту, і... все. Ваші гроші зникли, відпочинку не буде, діти плачуть на валізах. Саме в таку ситуацію сотні людей потрапили півроку тому з компанією "Ідріска Тур".

31 серпня 2017 року сотні українських туристів лишилися кинутими в аеропортах, їхні рейси скасовані. Одні не можуть вилетіти з України, а інші – застрягли в Іспанії. Всіх об'єднує одне – у мандри їх відправив туроператор "Ідріска Тур".

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Директорка туристичного агентства, що 25 років на ринку, Ніна Кубряк десятки разів мала неприємності через туроператорів. Але навіть для неї історія з "Ідріска Тур" стала надзвичайним досвідом. В одну мить фірма закрила офіс і перестала виходити на зв'язок. Вчора була, сьогодні – немає.

Коли ми зателефонували співробітниками фірми "Ідріска" там сказали, що звечора їм сказали не виходити на роботу,

– розповіла жінка, яка теж постраждала від туроператора.

Інші туристи запідозрили неладне ще за день до вильоту. На сайті аеропорту "Жуляни" про рейс не було жодної інформації. Наступного дня у розкладі літак так і не з'явився.

Ніколи, я ніколи не потрапляла у ситуацію, коли приїжджаєш, а твого літака ніхто не оголошує, і все! Сісти не було де, у нас дитина 4-х років сиділа на валізі. Бо людей було стільки, що місця не було,

– згадує постраждала від "Ідріска Тур" Анна Здановська.

Туристи не знають, що робити, обривають телефони в "Ідріска Тур", але марно. Зрештою, до них виходять представники авіакомпаніі-перевізника та заявляють, що рейсу не буде – турорператор не заплатив за літак. Компанія просто припинила роботу без жодних пояснень. Гроші не повернули навіть тим, у кого путівки були куплені задовго наперед.

"Просто випадково із засобів масової інформації я дізнаюся, що 31 серпня, коли люди не вилетіли з Іспанії, те ж саме сталося і в "Жулянах" – не вилетів літак на Тенеріфе. Ми одразу, у цей день, написали лист в "Ідріска Тур". Турагентка сама писала, потім цей лист вона відвезла в "Ідріска Тур". Вони взяли цей лист, але жодної реакції не було, тобто відповіді не дали. Вартість туру була 64 тисячі гривень, і, звісно, цю суму не повернули", – наголосила туристка Оксана Бондаренко.

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Минуло півроку. Турператор більше не працює. Тури були скасовані, а заплачені за них гроші так і не повернулися.

Куди зникли ці мільйони гривень – дивіться у розслідуванні.