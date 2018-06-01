11:21
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 11°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
  • понедельник
    28°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Программы ЦРУ
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Куда "Идриска" потратила миллионы гривен обманутых туристов: расследование о туроператорах

ЦРУ 138 Читати новину українською

Представьте себе: вы платите немалые деньги, несколько месяцев мечтаете о своем будущем отдыхе где-то на далеких островах, разгребаете все дела на работе, чтобы освободить время для отпуска. И вот берете детей, и все вместе едете в аэропорт, и... все. Ваши деньги исчезли, отдыха не будет, дети плачут на чемоданах. Именно в такую ситуацию сотни людей попали полгода назад с компанией "Идриска Тур".

31 августа 2017 года сотни украинских туристов остались брошенными в аэропортах, их рейсы отменены. Одни не могут вылететь из Украины, а другие – застряли в Испании. Всех объединяет одно – в странствия их отправил туроператор "Идриска Тур".

Читайте также: Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине

Директор туристического агентства, 25 лет на рынке, Нина Кубряк десятки раз имела неприятности из-за туроператоров. Но даже для нее история с "Идриска Тур" стала необыкновенным опытом. В один миг фирма закрыла офис и перестала выходить на связь. Вчера была, сегодня – нет.

Когда мы созвонились с сотрудниками фирмы "Идриска" там сказали, что вечером им сказали не выходить на работу,
– рассказала женщина, которая тоже пострадала от туроператора.

Другие туристы заподозрили неладное еще за день до вылета. На сайте аэропорта "Жуляны" о рейсе не было никакой информации. На следующий день в расписании самолет так и не появился.

Никогда, я никогда не попадала в ситуацию, когда приезжаешь, а твоего самолета никто не объявляет, и все! Сесть не было где, у нас ребенок 4-х лет сидел на чемодане. Потому что людей было столько, что места не было,
– вспоминает пострадавшая от "Идриска Тур" Анна Здановская.

Туристы не знают, что делать, обрывают телефоны в "Идриска Тур", но тщетно. В конце концов, к ним выходят представители авиакомпании-перевозчика и заявляют, что рейса не будет – турорператор не заплатил за самолет. Компания просто прекратила работу без объяснений. Деньги не вернули даже тем, у кого путевки были куплены заранее.

"Просто случайно из средств массовой информации я узнаю, что 31 августа, когда люди не вылетели из Испании, то же самое произошло и в "Жулянах" – не вылетел самолет на Тенерифе. Мы сразу, в этот день, написали письмо в "Идриска Тур". Турагент сама писала, потом это письмо она отвезла в "Идриска Тур". Они взяли это письмо, но никакой реакции не было, то есть ответа не дали. Стоимость тура была 64 тысячи гривен, и, конечно, эту сумму не вернули", – подчеркнула туристка Оксана Бондаренко.

Читайте также: Какую большую игру под названием "общественный транспорт" задумала маршрутная мафия

Прошло полгода. Турператор больше не работает. Туры были отменены, а заплаченные за них деньги так и не вернулись.

Куда исчезли эти миллионы гривен – смотрите в расследовании.

Теги: Деньги Расследования Путешествия ЦРУ
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
сегодня, 11:01 Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
116
Тяжелые времена для ЕС:
сегодня, 10:05 Тяжелые времена для ЕС: "сумерки" Европы начнутся в Италии?
Борис Немировський 222
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
31 мая, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
686
У чому секрет лояльності Порошенка до соратника Путіна Ротенберга
сегодня, 09:00 У чому секрет лояльності Порошенка до соратника Путіна Ротенберга
Сергій Лещенко 182
Філія НКВС: хто працює у МДБ
сегодня, 08:41 Філія НКВС: хто працює у МДБ "ДНР"?
Олексій Чибісов 1005
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук