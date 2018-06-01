Куда "Идриска" потратила миллионы гривен обманутых туристов: расследование о туроператорах

Представьте себе: вы платите немалые деньги, несколько месяцев мечтаете о своем будущем отдыхе где-то на далеких островах, разгребаете все дела на работе, чтобы освободить время для отпуска. И вот берете детей, и все вместе едете в аэропорт, и... все. Ваши деньги исчезли, отдыха не будет, дети плачут на чемоданах. Именно в такую ситуацию сотни людей попали полгода назад с компанией "Идриска Тур".

31 августа 2017 года сотни украинских туристов остались брошенными в аэропортах, их рейсы отменены. Одни не могут вылететь из Украины, а другие – застряли в Испании. Всех объединяет одно – в странствия их отправил туроператор "Идриска Тур".

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Директор туристического агентства, 25 лет на рынке, Нина Кубряк десятки раз имела неприятности из-за туроператоров. Но даже для нее история с "Идриска Тур" стала необыкновенным опытом. В один миг фирма закрыла офис и перестала выходить на связь. Вчера была, сегодня – нет.

Когда мы созвонились с сотрудниками фирмы "Идриска" там сказали, что вечером им сказали не выходить на работу,

– рассказала женщина, которая тоже пострадала от туроператора.

Другие туристы заподозрили неладное еще за день до вылета. На сайте аэропорта "Жуляны" о рейсе не было никакой информации. На следующий день в расписании самолет так и не появился.

Никогда, я никогда не попадала в ситуацию, когда приезжаешь, а твоего самолета никто не объявляет, и все! Сесть не было где, у нас ребенок 4-х лет сидел на чемодане. Потому что людей было столько, что места не было,

– вспоминает пострадавшая от "Идриска Тур" Анна Здановская.

Туристы не знают, что делать, обрывают телефоны в "Идриска Тур", но тщетно. В конце концов, к ним выходят представители авиакомпании-перевозчика и заявляют, что рейса не будет – турорператор не заплатил за самолет. Компания просто прекратила работу без объяснений. Деньги не вернули даже тем, у кого путевки были куплены заранее.

"Просто случайно из средств массовой информации я узнаю, что 31 августа, когда люди не вылетели из Испании, то же самое произошло и в "Жулянах" – не вылетел самолет на Тенерифе. Мы сразу, в этот день, написали письмо в "Идриска Тур". Турагент сама писала, потом это письмо она отвезла в "Идриска Тур". Они взяли это письмо, но никакой реакции не было, то есть ответа не дали. Стоимость тура была 64 тысячи гривен, и, конечно, эту сумму не вернули", – подчеркнула туристка Оксана Бондаренко.

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Прошло полгода. Турператор больше не работает. Туры были отменены, а заплаченные за них деньги так и не вернулись.

Куда исчезли эти миллионы гривен – смотрите в расследовании.