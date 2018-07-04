Асфальтовий фантом: "труханівці" виграли тендерів на 300 мільйонів гривень із заводом-привидом

ТОВ "Ростдорстрой" виграло 306 мільйонів гривень на ремонт доріг у Вінницькій області, подавши на тендер документи на асфальтобетонний завод, існування якого тепер не можуть нічим підтвердити.

Про це йдеться у сюжеті програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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Цього року на покращення автошляхів у Вінницькій області планують витратити понад півтора мільярда. Зокрема, три контракти загальною вартістю 306 мільйонів гривень на ремонт 13 кілометрів траси М-12 (Стрий – Тернопіль – Знам’янка) цього року отримало ТОВ "Ростдорстрой". Фірму вже багато років пов’язують з Геннадієм Трухановим, нині міським головою Одеси.

Офіційно власниками будівельної компанії через кіпрську "Сайдлейк Інтернешнл Лімітед" значаться Олександр Жуков і Олександр Рацкевич. Однак ще донедавна третім співвласником був одесит Юрій Шумахер – офіційний бізнес-партнер одеського мера (по офшорній Corderoy Trading Limited), якого називають "головним дорожником Труханова".



Шумахера називають "головним дорожником Труханова"

Цього року одеська фірма уже взяла участь у 8 тендерах Служби автодоріг у Вінницькій області (САД). Практично на всіх єдиним допущеним конкурентом був державний Вінницький облавтодор.

Офіційним представником ТОВ "Ростдорстрой" на Вінниччині працює Костянтин Демішкан. До працевлаштування в компанію у 2015-му він очолював Вінницький облавтодор, з яким "Ростдорстрой" цього року конкурував на тендерах. Костянтин Демішкан – син екс-замголови Вінницької САД Василя Демішкана і племінник екс-голови всього Укравтодору Володимира Демішкана.



Офіційним представником ТОВ "Ростдорстрой" на Вінниччині працює Костянтин Демішкан

Цьогоріч Вінницький САД запровадив новий кваліфікаційний критерій для учасників тендерів – наявність власного або орендованого асфальтобетонного заводу (АБЗ) не далі, як за 150 кілометрів від місця ремонту. Таку вимогу у службі замовника пояснюють технологією укладання асфальту: його потрібно класти при відповідній температурі і безперервно для уникнення швів, тож має бути гарантована швидка і стабільна доставка без затримок.

На 5 тендерів із 8 "Ростдострой" подавав два АБЗ – один орендований в Умані, ще один – орендований у селі Стрижавка під Вінницею. Ще на три тендери "Ростдострой" подавав лише один завод, той що у Стрижавці.

За документами цей завод компанія орендувала у спорідненої ТОВ "Ескадор", а розташований він мав би бути на виїзді з села Стрижавка, обабіч кар’єра. Тут вже багато років стоїть з півдесятка асфальтобетонних заводів, але про завод одеситів не знає навіть селищна голова.

У нас немає фірми цієї, і в нас завода такого немає. Ні "Ескадор", ні "Ростдострой" у нас в Стрижавці немає, і до нас ніхто не звертався з них. Я думаю, що дозволи на викиди, дозволи на здачу заводу в експлуатацію мали би бути, то селищна рада мала б обов’зково володіти ситуацією,

– пояснила селищна голова Таїса Короленко.

Не знайшла заводу на вказаному в документах місці й поліція: за зверненням активістів ГО "Автомайдан Вінничини", які першими звернули увагу на відсутність АБЗ, співробітники Департаменту захисту економіки Національної поліції у Вінницькій області провели у травні перевірку і зафіксували відсутність заводу, вказаного в поданих на тендер документах. За результатами перевірки ГУ НП у Вінницькій області внесло до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення).

На тому місці, де за документами й описом директора "Ростдорстроя" мав стояти АБЗ, наразі є лише ділянка, яка за зовнішнім виглядом нагадує будмайданчик. Одесити запевняють, що завод там був, просто недовго.

На момент проведення тендеру і на момент укладання договорів цей завод розташовувався за цією адресою. В квітні провели додаткові геологічні дослідження, і було прийнято рішення про переміщення заводу. Тому говорити про те, що ми "підкладали" якійсь недостовірні відомості, я не можу,

– прокоментував директор "Ростдорстроя" Олексій Андрюшин.

Утім, надати хоч якесь підтвердження тому, що завод справді стояв там узимку, наприклад, фотографії, у "Ростдорстрої" не змогли.

Паралельно інша фірма з групи "Ростдорстроя" таки зводить АБЗ в іншому селі під Вінницею – Комарові. Будівництвом займається ТОВ "Юника Проджект 2017", записана на Андрія Шумахера, родича (вочевидь племінника) того самого Юрія Шумахера з "Ростдорстроя". Представником фірми у справах АБЗ також виступає Костянтин Демішкан.

Згідно з Державними санітарними правилами, виробництво асфальтобетону належить до переліку промислових об’єктів, для яких встановлена санітарно-захисна зона (СЗЗ) в 1000 метрах. Разом з тим відстань від заводу "Юніки" до найближчих житлових будинків – менше півкілометра. В "Ростдорстрої" запевняють, що завод новий і екологічний.

Ті фільтраційні системи, які там є, вони дозволяють розміщувати цей завод навіть в 200-метровій зоні від житлової та громадської забудови. По аналогічному заводу цієї ж компанії були проведені дослідження екологами, і всіма службами було підтверджено, що рівень шуму та шкідливих речовин дозволяє розміщувати в такій зоні завод,

– говорить керівник "Ростдорстроя" Олексій Андрюшин.

Межі СЗЗ справді можна скоригувати через Інститут громадського здоровя ім. Марзєєва, за направленням від Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (колишня Державна санепідемслужба). Однак на офіційний запит програми в інституті повідомили, що документів по вже практично збудованому АБЗ в Комарові ще навіть не мають.

Направлення від Держпродспоживслужби щодо розгляду проектної документації з обґрунтування зменшення СЗЗ для АБЗ компанії ТОВ "Юніка Проджект 2017" відповідні проектні матеріали не надходили,

– зазначили в інституті.

Крім того, АБЗ належать до об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та, відповідно, підлягають оцінці впливу на довкілля. ОВД – це досить тривала процедура погодження: спочатку фірма має повідомити громадськість про свої плани і надати на ознайомлення звіт з оцінки впливу на довкілля, впродовж місяця провести громадські слухання, і, з урахуванням зауважень громадськості, отримати фінальний висновок Мінекології щодо допустимості планованої діяльності. За порушення цього порядку – відповідальність аж до кримінальної.

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Вся процедура відкрита і гласна: документи, від оголошень до результатів, мають бути опубліковані на спеціально створеному сайті – Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Однак станом на кінець травня, коли АБЗ у Комарові вже майже був збудований, в Реєстрі не було жодного документу. Лише 19 червня з’явився перший із необхідних документів – повідомлення про плановану діяльність.

Директор "Ростдорстроя" не бачить проблеми у тому, що спочатку побудували АБЗ, і лише після цього оформлюють на нього документи.

– Йде процес погодження всієї документації.

– На якому етапі?

– Не можу вам сказати. Можливо на завершальному.

– Звіт про оцінку впливу на довкілля є?

– Ммм... не знаю... Я думаю, що найближчим часом.

Наразі два епізоди з АБЗ у Стрижавці та Комарові об’єднані в одне кримінальне провадження. Згідно з відповіддю ГПУ на запит ГО "Автомайдан Вінничини", розслідування здійснюється за статтями про службове підроблення та самовільне будівництво відповідно. При цьому згідно з постановою Генерального прокурора від 21 червня, розслідування передано ГСУ НП, а процесуальне керівництво – ГПУ.

Повний випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.