Чим завершуються справи з інсценуванням вбивств: розслідування

Після імітації замовного вбивства журналіста Аркадія Бабченка СБУ та ГПУ повідомляли, що це – поширена практика. А ще вони сказали, що імітація – це, мало, не єдиний спосіб зібрати необхідні докази і посадити замовника. Однак кілька гучних справ з імітаціями вбивств до Бабченка на роки застрягли в судах, швидкого розслідування не вийшло, замовники на волі, а судді скаржаться на брак доказів.

Про це йдеться у розслідуванні для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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Спецоперація у Затоці: вбивство за курорт на 50 мільйонів євро

У травні 2016 року ведучі новин національних каналів розповідали, що в Одесі розстріляли адвоката. Показали накрите тіло поряд із прошитою кулями автівкою. А за кілька днів – новина про щасливий фінал спецоперації з імітації замаху, де загиблий виявився живим, а поліція на гарячому затримала кілерів і організаторів.

Це була серйозна, результативна акція, коли ми взяли організатора, фактично банди, двох виконавців замовного вбивства. І, можу вам повідомити, ця робота займає одну двадцяту ватмана схеми наших дій. Так що далі буде,

– прокоментував спецоперацію Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За рік до замаху, у 2015-му році, Олександр Погорілий отримав в оренду на півсотні років усі 12 кілометрів пляжів Затоки. Берегову лінію трьох місцевих островів сільрада, нібито, віддала йому за два дні до завершення своїх повноважень. А відтак – і ексклюзивне право на пляжну торгівлю: від лежаків до ресторанів.

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Через цей проект у Погорілого виник конфлікт з новим складом сільради. Місцеві депутати запевняли, що погодження на оренду від їхніх попередників – підробка. У відповідь адвокат розгорнув кампанію із викриття земельних афер місцевих посадовців і підпалів баз відпочинку в Затоці.



Адвокат Олександр Погорілий, який зімітував власне вбивство

У результаті викривальних зусиль компанії Олександра Погорілого незабаром за ґратами опинилися головний архітектор району, голова земельної комісії та селищний голова Затоки. А новообраний секретар сільради Затоки, за версією слідства, запланував вбивство.

Після затримання кілерів і організаторів у Генеральній прокуратурі запевнили, що якість зібраних доказів забезпечить швидкий суд над злочинцями і заслужене покарання.

Зібрали всю доказову базу для того, щоб в суді ця справа не змогла розвалитися. Ця справа на особистому контролі і здійснюється слідство Генеральною прокуратурою України. В суді ми будемо просити максимальну міру покарання, близько 15 років, так як замах на злочин було завершено. Тому всі фігуранти цієї справи не зможуть уникнути покарання,

– коментував тоді перший заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук.

Організатор замовного вбивства ще на стадії досудового слідства вийшов під домашній арешт, а потім – під зобов'язання з'являтися за викликом прокурорів і суддів. Через місяць суд відпустив і другого посередника під домашній арешт. Відмовились від своїх початкових свідчень і кілери. За рік суд так і не розглянув докази, зібрані під час спецоперації.



Організаторів і посередників "вбивства" так і не ув'язнили

Результати резонансної спецоперації із імітацією вбивства, попри обіцянки очільників ГПУ, застрягли в суді.

Чи працюють імітації вбивства

Ця ситуація характерна і для найгучнішого столичного інсценування вбивства – за участю журналіста Аркадія Бабченка. Названий слідством і затриманий організатор Борис Герман і не затриманий замовник – теж не зустрілися з кілером після виконання завдання.

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Адвокат Ігор Чудовський впевнений, що зазвичай для доведення планування вбивства достатньо зафіксованих намірів і підготовки на практиці. Для цього передбачена стаття про “замах на вбивство”.

99 випадків успішно доводиться вбивство без імітації злочину. Успішно. А якщо потрібна картинка, потрібні журналісти, якщо потрібно підняти до рівня світового ... У нас чомусь не думають, що піднявши до такого рівня, анонсувавши і оголосивши, потім не буде чим доводити,

– зазначив він.

Імітація вбивства – спосіб створити великий суспільний резонанс, який політики активно використовують для власного піару. Потім почнуться роки судової тяганини. Справи, що були на особистому контролі керівників правоохоронних органів, перестануть їх цікавити. А про їхні гучні заяви за кілька років мало хто згадає. На це і розрахунок.