За прикладом Бабченка: СБУ інсценізувала вбивство активіста на Черкащині

СБУ за допомогою інсценування смерті врятувала життя громадського активіста та ще двох осіб, які відстоювали права селян в одному із районів Черкащини, а їхні вбивства замовили напередодні.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

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Як розповіли у відомстві, замовником трьох вбивств виявився бізнесмен з Києва, родина якого має у Черкаській області земельний бізнес з паями місцевих мешканців. Селяни висловлювали незадоволення умовами співпраці та вимагали збільшити плату за паї.

"Для залякування людей київський ділок замовив вбивство трьох громадян. Першим ‒ представник громадського об’єднання "Самооборона майдану Черкаської області" та волонтер АТО, надалі – голова однієї із сільських рад району та її близький родич", – йдеться у повідомленні.

Про зустріч із замовником правоохоронців повідомив кілер, який і розповів про підготовку злочину та погодився співпрацювати зі слідством. Під час зустрічі київський бізнесмен назвав прізвища майбутніх жертв, надав додаткові інструкції щодо їхньої ліквідації, обговорив терміни та порядок виконання замовлення.

Для імітації злочину співробітники контррозвідки СБУ організували "зникнення" активіста під час слідування з роботи до місця проживання. Надалі на околицях Києва здійснено імітацію вбивства активіста, викопано яму для поховання, на фоні якого, згідно з умовами замовника, здійснено кілька постановочних фотокарток з тілом чоловіка із слідами насильницької смерті,

– розповіли у відомстві.

Згодом оперативники спецслужби задокументували, як замовник заплатив 15 тисяч доларів за виконану роботу, і затримали його.

У СБУ відзначили, що завдяки спецоперації вдалось не тільки попередити саме вбивство, а й з’ясувати особи наступних жертв та запобігти терористичному акту – пострілу із ручного протитанкового гранатомета у приватний будинок одного із сільських голів району.

Бізнесмену оголосили про підозру в скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, напередодні працівники СБУ запобігли замовному вбивству одного із херсонських бізнесменів. Замовником злочину виявився комерсант із Києва, який хотів помститися двом екс-компаньйонам з Херсона через грошові та майнові суперечки.