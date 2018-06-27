По примеру Бабченко СБУ инсценировала убийство активиста в Черкасской области

СБУ с помощью инсценировки смерти спасла жизни общественного активиста и еще двух человек, которые отстаивали права селян в одном из районов Черкасской области, а их убийства заказали накануне.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Как рассказали в ведомстве, заказчиком трех убийств оказался бизнесмен из Киева, семья которого имеет в Черкасской области земельный бизнес с паями местных жителей. Селяне выражали недовольство условиями сотрудничества и требовали увеличить плату за паи.

"Для запугивания людей киевский делец заказал убийство трех граждан. Первый – представитель общественного объединения "Самооборона майдана Черкасской области" и волонтер АТО, в дальнейшем – председатель одного из сельских советов района и ее близкий родственник", – говорится в сообщении.

О встрече с заказчиком правоохранителям сообщил киллер, который и рассказал о подготовке преступления и согласился сотрудничать со следствием. Во время встречи киевский бизнесмен назвал фамилии будущих жертв, предоставил дополнительные инструкции по их ликвидации, обсудил сроки и порядок выполнения заказа.

Для имитации преступления сотрудники контрразведки СБУ организовали "исчезновение" активиста во время следования с работы к месту жительства. В дальнейшем в окрестностях Киева осуществлена имитация убийства активиста, выкопана яма для захоронения, на фоне которой, согласно условиям заказчика, осуществлено несколько постановочных фотографий с телом мужчины со следами насильственной смерти,

– рассказали в ведомстве.

Впоследствии оперативники спецслужбы задокументировали, как заказчик заплатил 15 тысяч долларов за выполненную работу, и задержали его.

В СБУ отметили, что благодаря спецоперации удалось не только предупредить само убийство, но и выяснить личности следующих жертв и предотвратить террористический акт – выстрел из ручного противотанкового гранатомета в частный дом одного из сельских голов района.

Бизнесмену объявили о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, накануне работники СБУ предотвратили заказное убийство одного из херсонских бизнесменов. Заказчиком преступления оказался коммерсант из Киева, который хотел отомстить двум экс-компаньонам из Херсона из-за денежных и имущественных споров.