Чем заканчиваются дела с инсценировкой убийств: расследование

После имитации убийства журналиста Бабченко СБУ и ГПУ сообщали, что это – распространенная практика. А еще сказали, что это – мало не единственный способ собрать нужные доказательства и посадить заказчика. Однако несколько громких дел с имитациями убийств до Бабченко на годы застряли в судах, быстрого расследования не получилось, заказчики на свободе, а судьи жалуются на нехватку доказательств.

Об этом говорится в расследовании для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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Спецоперация в Затоке: убийство за курорт на 50 миллионов евро

В мае 2016 года ведущие новостей национальных каналов рассказывали, что в Одессе расстреляли адвоката. Показали накрытое тело рядом с прошитой пулями машиной. А через несколько дней – новость о счастливом финале спецоперации по имитации покушения, где погибший оказался живым, а полиция с поличным задержала киллеров и организаторов.

Это была серьезная, результативная акция, когда мы взяли организатора, фактически банды, двух исполнителей заказного убийства. И, могу вам сообщить, эта работа занимает одну двадцатую ватмана схемы наших действий. Так что дальше будет,

– прокомментировал спецоперацию Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

За год до покушения, в 2015-м году, Александр Погорелый получил в аренду на полсотни лет все 12 километров пляжей Затоки. Береговую линию трех местных островов сельсовет якобы отдал ему за два дня до завершения своих полномочий. А значит – и эксклюзивное право на пляжную торговлю от лежаков до ресторанов.

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Из-за этого проекта в Погорелого возник конфликт с новым составом сельсовета. Местные депутаты уверяли, что согласование на аренду от их предшественников – подделка. В ответ адвокат развернул кампанию по разоблачению земельных афер местных чиновников и поджогов баз отдыха в Затоке.

Адвокат Александр Погорелый, который имитировал собственное убийство

В результате разоблачительных усилий компании Александра Погорелова вскоре за решеткой оказались главный архитектор района, председатель земельной комиссии и поселковый голова Затоки. А новоизбранный секретарь сельсовета Затоки, по версии следствия, запланировал убийство.

После задержания киллеров и организаторов в Генеральной прокуратуре заверили, что качество собранных доказательств обеспечит быстрый суд над преступниками и заслуженное наказание.

Собрали всю доказательную базу для того, чтобы в суде это дело не смогло развалиться. Это дело на личном контроле и осуществляется следствие Генеральной прокуратурой Украины. В суде мы будем просить максимальную меру наказания, около 15 лет, так как покушение на преступление было завершено. Поэтому все фигуранты этого дела не смогут избежать наказания,

– комментировал тогда первый заместитель Генерального прокурора Дмитрий Сторожук.

Организатор заказного убийства еще на стадии досудебного следствия вышел под домашний арест, а затем – под обязательство являться по вызову прокуроров и судей. Через месяц суд отпустил и второго посредника под домашний арест. Отказались от своих первоначальных показаний и киллеры. Через год суд так и не рассмотрел доказательства, собранные во время спецоперации.

Организаторов и посредников "убийства" так и не посадили

Результаты резонансной спецоперации с имитацией убийства, несмотря на обещания руководителей ГПУ, застряли в суде.

Работают ли имитации убийства

Эта ситуация характерна и для громкой столичной инсценировки убийства – с участием журналиста Аркадия Бабченко. Названный следствием и задержанный организатор Борис Герман и не задержанный заказчик – тоже не встретились с киллером после выполнения задания.

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Адвокат Игорь Чудовский уверен, что обычно для доведения планирования убийства достаточно зафиксированных намерений и подготовки на практике. Для этого предусмотрена статья о "покушении на убийство".

99 случаев успешно доказывается убийство без имитации преступления. Успешно. А если нужна картинка, нужны журналисты, если нужно поднять до уровня мирового... У нас почему-то не думают, что подняв до такого уровня, анонсировав и объявив, потом нечем будет доказывать,

– отметил он.

Имитация убийства – способ создать большой общественный резонанс, который политики активно используют для собственного пиара. Затем начнутся годы судебной тяжбы. Дела, которые были на личном контроле руководителей правоохранительных органов, перестанут их интересовать. А об их громких заявлениях за несколько лет мало кто вспомнит. На это и расчет.