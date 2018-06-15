СБУ обнародовала разговоры организаторов "убийства" Бабченко Германа и Пивоварника

Во время брифинга в Киеве Служба безопасности Украины обнародовала фрагменты разговоров организатора убийства журналиста Аркадия Бабченко – Бориса Германа – с вероятным заказчиком из окружения Путина Вячеславом Пивоварником, также неизвестным свидетелем.

Как рассказал заместитель начальника Главного Следственного управления Службы безопасности Богдан Тиводар, во время спецоперации им удалось получить важные для следствия данные, свидетельствующие о том, что кроме Германа, на территории Украины действовали другие завербованные российскими спецслужбами люди – они также готовились к совершению серии террористических актов на территории Украины.

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Так, в разговоре, который обнародовали следователи СБУ, Герман и неизвестный свидетель обсуждают необходимость убить Бабченко, поскольку тот "перешел на украинскую сторону после того, как побывал на войне". А на вопрос, как это можно сделать, Герман заметил, что есть человек, который готов взяться за это, однако сложность заключается в том, что Бабченко все время находится дома и очень редко ходит на работу. После этого "свидетель" предложил сделать это (убийство – 24 канал) дома.

В связи с этим представитель СБУ отметил, что в дальнейшем они обсуждали, как можно купить оружие из зоны конфликта на Донбассе.

"На записи слышно, что организация покушения на убийство Бабченко и других возможных жертв принадлежит российской стороне. Все это проводится с целью дестабилизации ситуации в Украине перед президентскими выборами. При этом Герман признает себя русским резидентом", – убеждает Тиводар.

На записи разговора действительно слышно, как Герман со "свидетелем" договариваются о покупке АК, стоимостью в "300 штук". На вопрос: "Кто покупатель? Россияне?", раздается утвердительный ответ.

В ходе разговора также упоминается о том, что одна "игла" (ПЗРК ИГЛА) стоит 150. "Свидетель" вспоминает и то, что у него есть 4 "фагота".

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На просьбу же , что необходимо посмотреть оружие, Герман отвечает, что не надо делать лишних движений. Кроме того, в разговоре отмечается необходимость боеприпасов.

"Свидетель" говорит, что они у него есть в неограниченном количестве, даже бронебойные. "Службой задокументировано, что Герман был посредником. Российские спецслужбы осуществляли финансирование пророссийских сил в Украине. Упоминается партия "Умная сила", – утверждает главный следователь СБУ.

Одновременно он обратил внимание, что решение о передаче средств осуществлялось на уровне высшего политического руководства РФ – Владимира Путина, а сам Герман четко определяет свои функции, как кассира.

Так, в разговоре Герман называет Путина "Большим Пу" и говорит, что человек ходил к нему и говорил, что деньги надо срочно передать партии "Умная сила". По словам собеседников в обнародованном разговоре, их необходимо выдать людям в Киеве "130 штук".

Следователь СБУ добавил, что сначала спецслужба планировала задержать Германа сразу, после установления заказчиков и других исполнителей террористического акта по Бабченка, но поскольку было выяснено, что планируется целая серия таких убийств, то было решено провести имитацию преступления.

"Кроме гражданина Германа на территории Украины действуют другие лица, которые могут быть привлеченным российской стороной до выполнения этих террористических актов", – сообщил Тиводар.

В следующей записи Герман со "свидетелем" именно обсуждают наличие списка потенциальных жертв. Герман, в частности, объясняет, что исполнителей убийств много, в разных регионах Украины. Также они обсуждают, как все можно сделать быстро.

Борис Герман и "свидетель" обсуждают список потенциальных жертв

По словам следователя, мишенью должны быть украинские и российские журналисты, общественные активисты, а также бывшие спецслужащие РФ, которые убежали из Украины.

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Тиводар утверждает, что СБУ удалось не только получить список потенциальных жертв, но и соорганизаторов Германа, среди которых и Вячеслав Пивоварник. Он продемонстрировал их переписку в телеграмме в мае 2018 года.

Жертвами российских спецслужб в Украине должны были стать украинские и российские журналисты, общественные активисты, а также бывшие спецслужащие РФ

"Последний подписан в телефоне Германа, как "Слюсик", – пояснил следователь, имея в виду Пивоварника и подчеркнул, что эта переписка подтверждает участие российских спецслужб к организации серии терактов в Украине, в частности, они обсуждали список потенциальных жертв и количество исполнителей.

СБУ обнародовала прослушивания организаторов "убийства" Бабченко – Германа и Пивоварника: видео

Напомним, 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

30 мая в Киеве был задержан предполагаемый организатор покушения на Бабченко – Борис Герман. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.