СБУ сообщила о задержании еще одного фигуранта в деле Бабченко: готовил теракты
В деле об "убийстве" журналиста Аркадия Бабченко Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще одного фигуранта дела.
Об этом во время брифинга в Киеве 15 июня сообщил заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.
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Он уточнил, что 13 июня СБУ задержала гражданина Украины – "гражданина Т." — который, по данным следствия, руководил группой лиц, которая готовила покушение на Бабченко.
По словам представителя СБУ, "гражданина Т." задержали по месту жительства, а во время обыска в его доме обнаружили оружие и боеприпасы к нему.
Есть достаточные основания, чтобы подозревать "гражданина Т." в причастности к подготовке террористических актов, – заявил Тиводар.
Он также сообщил, что следствию удалось установить еще одного фигуранта дела.
"Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович", – сообщил Тиводар.
Как выяснили в СБУ, Герман и Пивоварник вступили в сговор с представителями российских спецслужб. Где сейчас находится Пивоварник сейчас устанавливают.
Напомним, 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.
30 мая в Киеве был задержан предполагаемый организатор покушения на Бабченко – Борис Герман. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.