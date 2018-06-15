18:13
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
28°C 16°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

СБУ сообщила о задержании еще одного фигуранта в деле Бабченко: готовил теракты

81 Читати новину українською
СБУ задержала еще одного фигуранта по делу Бабченко
СБУ задержала еще одного фигуранта по делу Бабченко / Радио Свобода

В деле об "убийстве" журналиста Аркадия Бабченко Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще одного фигуранта дела.

Об этом во время брифинга в Киеве 15 июня сообщил заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

Смотрите также: Целесообразно ли было инсценировать смерть журналиста Аркадия Бабченко

Он уточнил, что 13 июня СБУ задержала гражданина Украины – "гражданина Т." — который, по данным следствия, руководил группой лиц, которая готовила покушение на Бабченко.

По словам представителя СБУ, "гражданина Т." задержали по месту жительства, а во время обыска в его доме обнаружили оружие и боеприпасы к нему.

Есть достаточные основания, чтобы подозревать "гражданина Т." в причастности к подготовке террористических актов, – заявил Тиводар.

Он также сообщил, что следствию удалось установить еще одного фигуранта дела.

"Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович", – сообщил Тиводар.

Как выяснили в СБУ, Герман и Пивоварник вступили в сговор с представителями российских спецслужб. Где сейчас находится Пивоварник сейчас устанавливают.

Напомним, 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

30 мая в Киеве был задержан предполагаемый организатор покушения на Бабченко – Борис Герман. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Теги: Новости Украины Расследования "Убийство" Аркадия Бабченко СБУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как уберечься от удара молнии: советы, которые следует знать каждому
сегодня, 18:01 Как уберечься от удара молнии: советы, которые следует знать каждому
1717
Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
сегодня, 17:01 Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
Дмитро Снєгирьов 958
Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
сегодня, 16:00 Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
Роман Семенуха 98
"Небезпечний Трамп": стратегія для України
сегодня, 15:01 "Небезпечний Трамп": стратегія для України
Василь Яніцький 993
Покупатели против мошенников: как отстоять свои права у продавцов и сервисов
сегодня, 14:01 Покупатели против мошенников: как отстоять свои права у продавцов и сервисов
Яніна Ткачук 188
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук