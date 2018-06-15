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СБУ повідомила про затримання ще одного фігуранта у справі Бабченка: готував теракти

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СБУ затримала ще одного фігуранта у справі Бабченка
СБУ затримала ще одного фігуранта у справі Бабченка / Радіо Свобода

У справі про "вбивство" журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України повідомила про затримання ще одного фігуранта справи.

Про це під час брифінгу у Києві 15 червня повідомив заступник начальника головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар.

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Він уточнив, що 13 червня СБУ затримала громадянина України – "громадянина Т." — який, за даними слідства, керував групою осіб, що готувала замах на Бабченка.

За словами представника СБУ, "громадянина Т." затримали за місцем проживання, а під час обшуку у його помешканні виявили зброю та набої до неї.

Є достатні підстави, щоби підозрювати "громадянина Т." у причетності до готування терористичних актів,
– заявив Тиводар.

Він також повідомив, що слідству вдалось встановити ще одного фігуранта справи.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що разом з громадянином України Германом до організації терористичних актів причетний громадянин України Пивоварник В’ячеслав Олександрович", – повідомив Тиводар.

Як з'ясували в СБУ, Герман та Пивоварник вступили у змову із представниками російських спецслужб. Де зараз перебуває Пивоварник наразі встановлюють.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

30 травня у Києві було затримано ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Теги: Новини України Розслідування "Вбивство" Аркадія Бабченка СБУ
Джерело: 24 Канал
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