"Киллер" Бабченко объяснил, как организатор убийства разоблачил российских заказчиков

Предоставив исполнителю убийства Арадия Бабченко досье с фотографиями московского дома журналиста организатор преступления Борис Герман частично разоблачил российских заказчиков.

Об этом "киллер" Алексей Цимбалюк рассказал в интервью ВВС.

Он пояснил, что Герман 6 апреля в WhatsApp прислал ему фотографии Бабченко и спросил, " интересно ли мне было бы отправить этого человека на встречу к пророку".

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По словам Цимбалюка, через несколько часов состоялась встреча, на которой Герман уточнил, что речь идет именно о Бабченко.

На тот момент я уже был на контакте с СБУ и начал игру с ним. Я просил больше информации: надо было оттягивать время. Больше информации он мне предоставить не мог: он сказал, что отследить киевские контакты Бабченко, установить место его проживания я должен сам,

– добавил "киллер".

Он добавил, что первым проколом Германа было предоставленное им досье.

"Если бы он мне прислал что-то другое, возможно, у меня и возникли бы какие-то сомнения по поводу его связей с Россией. Думаю, он просто перекинул мне то, что сбросили ему, даже не попытавшись зашифроваться", – предположил Цимбалюк.



Досье на Бабченко

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.



В Киеве задержали вероятного организатора покушения на Бабченко – Бориса Германа. Суд избрал Герману меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.