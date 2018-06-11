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"Киллер" Бабченко объяснил, как организатор убийства разоблачил российских заказчиков

213 Читати новину українською
Алексей Цимбалюк
Алексей Цимбалюк / Фото из соцсетей

Предоставив исполнителю убийства Арадия Бабченко досье с фотографиями московского дома журналиста организатор преступления Борис Герман частично разоблачил российских заказчиков.

Об этом "киллер" Алексей Цимбалюк рассказал в интервью ВВС.

Он пояснил, что Герман 6 апреля в WhatsApp прислал ему фотографии Бабченко и спросил, " интересно ли мне было бы отправить этого человека на встречу к пророку".

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По словам Цимбалюка, через несколько часов состоялась встреча, на которой Герман уточнил, что речь идет именно о Бабченко.

На тот момент я уже был на контакте с СБУ и начал игру с ним. Я просил больше информации: надо было оттягивать время. Больше информации он мне предоставить не мог: он сказал, что отследить киевские контакты Бабченко, установить место его проживания я должен сам,
– добавил "киллер".

Он добавил, что первым проколом Германа было предоставленное им досье.

"Если бы он мне прислал что-то другое, возможно, у меня и возникли бы какие-то сомнения по поводу его связей с Россией. Думаю, он просто перекинул мне то, что сбросили ему, даже не попытавшись зашифроваться", – предположил Цимбалюк.


Досье на Бабченко

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

В Киеве задержали вероятного организатора покушения на Бабченко – Бориса Германа. Суд избрал Герману меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Теги: Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
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