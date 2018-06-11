"Кілер" Бабченка пояснив, як організатор вбивства викрив російських замовників

Надавши виконавцю вбивства Арадія Бабченка досьє з фотографіями московського будинку журналіста організатор злочину Борис Герман частково викрив російських замовників.

Про це "кілер" Олексій Цимбалюк розповів в інтерв’ю ВВС.

Він пояснив, що Герман 6 квітня у WhatsApp надіслав йому фотографії Бабченка і запитав, чи "мені було б цікаво відправити цю людину на зустріч до пророка".

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За словами Цимбалюка, за кілька годин відбулася зустріч, на якій Герман уточнив, що йдеться саме про Бабченка.

На той момент я вже був на контакті з СБУ і почав гру з ним. Я просив більше інформації: треба було відтягувати час. Більше інформації він мені надати не міг: він сказав, що відстежити київські контакти Бабченка, встановити місце його проживання я маю сам,

– додав "кілер".

Він додав, що першим проколом Германа було надане ним досьє.

"Якби він мені прислав щось інше, можливо, у мене і виникли б якісь сумніви з приводу його зв'язків з Росією. Думаю, він просто перекинув мені те, що скинули йому, навіть не спробувавши зашифруватись", – припустив Цимбалюк.

Досьє на Бабченка

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



У Києві було затримано ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа. Суд обрав Герману запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.