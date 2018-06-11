05:00
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
28°C 12°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    24°C 15°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Поїв супчику і поїхав вбивати Бабченка, – Цимбалюк розповів цікаві деталі

111 Читать новость на русском
Олексій Цимбалюк
Олексій Цимбалюк / Фото з соцмереж

"Вбивця" журналіста Аркадія Бабченка – Олексій Цимбалюк – розповів, як проходила кульмінація славнозвісної спецоперації Служби безпеки України.

Деталями він поділився з ВВС.

"Я під'їхав не на саму адресу, а зупинився метрів за 200, у сусідньому дворі. Після того, як отримав сигнал, зайшов у під'їзд і піднявся на потрібний поверх", – розповів Цимбалюк.

Читайте також: "Кілер" Бабченка пригадав першу зустріч з журналістом

Він роз’яснив, що похід Бабченка магазин також був рейковий, бо процес гримування займав багато часу.

Коли я піднявся до його квартири, він уже лежав загримований. Біля нього просто поклали баклажки з водою, щоб імітувати, що той похід в магазин відбувся… Я не стріляв. Зброя не використовувалася взагалі: у цьому немає сенсу. Якщо працює пістолет з глушником, то пострілів ніхто і так і так би не почув,
– додав "кілер".

Він роз’яснив, що якийсь час думали, чи не використати петарду, щоб імітувати звук пострілу, але згодом зійшлися на думці, що це не потрібно.

Читайте також: "Кілер" Бабченка розповів, в які терміни він мав виконати "список 47"

Врешті все було готово до приїзду швидкої і всього решта. Згодом усі покинули квартиру – залишилася тільки дружина Бабченка, яка за легендою під час вбивства була в душі.

Вона мала почути, як впало тіло, вийти звідти і викликати швидку,
– додав Цимбалюк.

За словами "кілера", він слідкував за тим, що відбувається за дверима, щоб вийти без свідків.

На запитання, чи говорив що-небудь Цимбалюк Бабченку, той відповів: "Так, я сказав "Доброго здоров'ячка". Він попросив, щоб я його не смішив".

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

У Києві було затримано ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа. Суд обрав Герману запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 10 червня: ракетний удар по позиціях окупантів, Трамп та Ин прибули на саміт
10 червня, 22:01 Головні новини 10 червня: ракетний удар по позиціях окупантів, Трамп та Ин прибули на саміт
4852
Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
10 червня, 22:00 Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 2121
Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
10 червня, 21:00 Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
Тетяна Мартинюк 1214
Найсмішніші меми тижня: пряма Путіна та забудькуватий Трамп
10 червня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: пряма Путіна та забудькуватий Трамп
962
Успіхи військових на фронті та скандальне звільнення Данилюка, – топ-5 відео тижня
10 червня, 19:30 Успіхи військових на фронті та скандальне звільнення Данилюка, – топ-5 відео тижня
816
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук