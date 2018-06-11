Поїв супчику і поїхав вбивати Бабченка, – Цимбалюк розповів цікаві деталі

"Вбивця" журналіста Аркадія Бабченка – Олексій Цимбалюк – розповів, як проходила кульмінація славнозвісної спецоперації Служби безпеки України.

Деталями він поділився з ВВС.

"Я під'їхав не на саму адресу, а зупинився метрів за 200, у сусідньому дворі. Після того, як отримав сигнал, зайшов у під'їзд і піднявся на потрібний поверх", – розповів Цимбалюк.

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Він роз’яснив, що похід Бабченка магазин також був рейковий, бо процес гримування займав багато часу.

Коли я піднявся до його квартири, він уже лежав загримований. Біля нього просто поклали баклажки з водою, щоб імітувати, що той похід в магазин відбувся… Я не стріляв. Зброя не використовувалася взагалі: у цьому немає сенсу. Якщо працює пістолет з глушником, то пострілів ніхто і так і так би не почув,

– додав "кілер".

Він роз’яснив, що якийсь час думали, чи не використати петарду, щоб імітувати звук пострілу, але згодом зійшлися на думці, що це не потрібно.

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Врешті все було готово до приїзду швидкої і всього решта. Згодом усі покинули квартиру – залишилася тільки дружина Бабченка, яка за легендою під час вбивства була в душі.

Вона мала почути, як впало тіло, вийти звідти і викликати швидку,

– додав Цимбалюк.

За словами "кілера", він слідкував за тим, що відбувається за дверима, щоб вийти без свідків.

На запитання, чи говорив що-небудь Цимбалюк Бабченку, той відповів: "Так, я сказав "Доброго здоров'ячка". Він попросив, щоб я його не смішив".

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



У Києві було затримано ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа. Суд обрав Герману запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.