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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

"Кілер" Бабченка розповів, в які терміни він мав виконати "список 47"

1794 Читать новость на русском
Олексій Цимбалюк
Олексій Цимбалюк / Фото з вільних джерел

Організатор "убивства" російського журналіста Аркадія Бабченка просив виконавця Олексія Цимбалюка "ліквідувати список з 30 осіб" до осені 2018 року.

Про це повідомляє ВВС.

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"На цій зустрічі Герман (ред. замовник) розповів, що є певна група осіб – в основному це росіяни. Вони заважають Україні, заважають всім на світі",
– сказав Цимбалюк.

Тоді ж, за словами Цимбалюка, Борис Герман сказав і про існування так званого "списку 30" – прізвищ журналістів, активістів та громадських діячів, вбивство яких замовили невідомі.

Він запитував, чи є можливість підключити інших людей, бо одному відпрацювати таку кількість людей – це, звичайно, нереально. Я сказав: все є, групи є, давай. Почалася гра
– розповів Цимбалюк.

Він також зазначив, що Борис Герман жодним чином не згадував замовників чи, зокрема, Росію.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

У Києві було затримано ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа. Суд обрав Герману запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

5 червня проросійське інтернет-видання "Страна" оприлюднило список з 47 журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

Теги: Новини України Новини політики "Вбивство" Аркадія Бабченка СБУ Список 47 журналісти
Джерело: 24 Канал
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