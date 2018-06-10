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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

"Киллер" Бабченко рассказал, в какие сроки он должен ,был выполнить "список 47"

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Алексей Цимбалюк
Алексей Цимбалюк / Фото из свободных источников

Организатор "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко просил исполнителя Алексея Цымбалюка "ликвидировать список из 30 человек" до осени 2018 года.

Об этом сообщает ВВС.

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"На этой встрече Герман (ред. заказчик) рассказал, что есть определенная группа лиц – в основном это русские. Они мешают Украине, мешают всем на свете",
– сказал Цимбалюк.

Тогда же, по словам Цимбалюка, Борис Герман сказал и о существовании так называемого "списка 30" – фамилий журналистов, активистов и общественных деятелей, убийство которых заказали неизвестные.

Он спрашивал, есть ли возможность подключить других людей, потому что одному отработать такое количество людей – это, конечно, нереально. Я сказал: все есть, группы есть, давай. Началась игра,
– рассказал Цимбалюк.

Он также отметил, что Борис Герман никоим образом не вспоминал заказчиков или, в частности, Россию.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

В Киеве задержали предполагаемого организатора покушения на Бабченко – Бориса Германа. Суд избрал Герману меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

5 июня пророссийское интернет-издание "Страна" обнародовало список из 47 журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

Теги: "Убийство" Аркадия Бабченко Новости Украины журналисты Список 47 СБУ Новости политики
Источник: 24 Канал
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