"Киллер" Бабченко рассказал, в какие сроки он должен ,был выполнить "список 47"
Организатор "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко просил исполнителя Алексея Цымбалюка "ликвидировать список из 30 человек" до осени 2018 года.
Об этом сообщает ВВС.
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"На этой встрече Герман (ред. заказчик) рассказал, что есть определенная группа лиц – в основном это русские. Они мешают Украине, мешают всем на свете",
– сказал Цимбалюк.
Тогда же, по словам Цимбалюка, Борис Герман сказал и о существовании так называемого "списка 30" – фамилий журналистов, активистов и общественных деятелей, убийство которых заказали неизвестные.
Он спрашивал, есть ли возможность подключить других людей, потому что одному отработать такое количество людей – это, конечно, нереально. Я сказал: все есть, группы есть, давай. Началась игра,
– рассказал Цимбалюк.
Он также отметил, что Борис Герман никоим образом не вспоминал заказчиков или, в частности, Россию.
Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.
В Киеве задержали предполагаемого организатора покушения на Бабченко – Бориса Германа. Суд избрал Герману меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
5 июня пророссийское интернет-издание "Страна" обнародовало список из 47 журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.