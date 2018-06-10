"Кілер" Бабченка пригадав першу зустріч з журналістом

"Убивця" журналіста Аркадія Бабченка – Олексій Цимбалюк – познайомився зі своєю "жертвою" за кілька днів до спецоперації.

Про це Цимбалюк розповів в інтерв’ю ВВС.

За його словами, Бабченку повідомили про те, що відбувається, після того, як Цимбалюк отримав аванс імовірного організатора замаху Бориса Германа.

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"Аркадія повідомили про те, що відбувається, після того, як я отримав аванс. До отримання авансу все було трохи сумнівно, але після того, як я отримав гроші, стало зрозуміло, що наміри серйозні", – розповів він.

За словами Цимбалюка з журналістом він познайомився у його будинку за два чи три дні до удаваного вбивства.

Тоді я ненадовго зайшов у його квартиру. Ми зустрілися, нас представив один одному оперативний співробітник СБУ. Сказав: познайомтеся, це людина, яка мала би вас вбити. Розмова пройшла нормально,

– розповів він.

За словами Цимбалюка, було видно, що Бабченко дійсно дуже наляканий.

"Не кожен день ти дізнаєшся, що тебе хочуть вбити і тим більше не кожен день ти знайомишся зі своїм вбивцею (сміється, – 24)", – додав він.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



У Києві було затримано ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа. Суд обрав Герману запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.