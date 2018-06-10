"Киллер" Бабченко вспомнил первую встречу с журналистом

"Убийца" журналиста Аркадия Бабченко – Алексей Цимбалюк – познакомился со своей "жертвой" за несколько дней до спецоперации.

Об этом Цимбалюк рассказал в интервью ВВС.

По его словам, Бабченко сообщили о том, что происходит после того, как Цимбалюк получил аванс от вероятного организатора покушения Бориса Германа.

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"Аркадию сообщили о том, что происходит после того, как я получил аванс. До получения аванса все было немного сомнительно, но после того, как я получил деньги, стало понятно, что намерения серьезные", – рассказал он.

По словам Цимбалюка с журналистом он познакомился в его доме за два или три дня до "убийства".

Тогда я ненадолго зашел в его квартиру. Мы встретились, нас представил друг другу оперативный сотрудник СБУ. Сказал: познакомьтесь, это человек, который должен вас убить. Разговор прошел нормально,

– рассказал он.

По словам Цимбалюка, было видно, что Бабченко действительно очень напуган.

"Не каждый день ты узнаешь, что тебя хотят убить и тем более не каждый день ты знакомишься со своим убийцей (смеется – 24)", – добавил он.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.



В Киеве задержали предполагаемого организатора покушения на Бабченко – Бориса Германа. Суд избрал Герману меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.