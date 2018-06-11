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Поел супчика и поехал убивать Бабченко, – Цимбалюк рассказал интересные детали

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Алексей Цимбалюк
Алексей Цимбалюк / Фото з соцcетей

"Убийца" журналиста Аркадия Бабченко – Алексей Цимбалюк – рассказал, как проходила кульминация знаменитой спецоперации Службы безопасности Украины.

Деталями он поделился с ВВС.

"Я подъехал не на сам адрес, а остановился метров за 200, в соседнем дворе. После того, как получил сигнал, зашел в подъезд и поднялся на нужный этаж", – рассказал Цимбалюк.

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Он разъяснил, что поход Бабченко магазин также был фейковый, ибо процесс гримирования занимал много времени.

Когда я поднялся в его квартиру, он уже лежал загримированный. Возле него просто положили фляги с водой, чтобы имитировать, что этот поход в магазин состоялся... Я не стрелял. Оружие не использовалась вообще: в этом нет смысла. Если работает пистолет с глушителем, то выстрелов никто и так и так не услышал, 
– добавил "киллер".

Он разъяснил, что некоторое время думали, не использовать ли петарду, чтобы имитировать звук выстрела, но впоследствии сошлись во мнении, что это не нужно.

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В конце все было готово к приезду скорой и всего остального. Впоследствии все покинули квартиру – осталась только жена Бабченко, которая по легенде во время убийства была в душе.

Она должна была услышать, как упало тело, выйти оттуда и вызвать скорую, 
– добавил Цимбалюк.

По словам "киллера", он следил за тем, что происходит за дверью, чтобы выйти без свидетелей.

На вопрос, говорил что-нибудь Цимбалюк Бабченко, тот ответил: "Да, я сказал "Доброго здоровья". Он попросил, чтобы я его не смешил".

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

В Киеве задержали предполагаемого организатора покушения на Бабченко – Бориса Германа. Суд избрал Герману мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток

Теги: "Убийство" Аркадия Бабченко Новости Украины
Источник: 24 Канал
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