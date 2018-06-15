СБУ оприлюднила розмови організаторів "вбивства" Бабченка – Германа та Пивоварника

Під час брифінгу у Києві Служба безпеки України оприлюднила фрагменти розмов організатора вбивства журналіста Аркадія Бабченка – Бориса Германа – з імовірним замовником з оточення Путіна В'ячеславом Пивоварником, аткож невідомим свідком.

Як розповів заступник начальника Головного Слідчого управління Служби безпеки Богдан Тиводар, під час спецоперації їм вдалося отримати важливі для слідства дані, які свідчать про те, що окрім Германа, на території України діяли інші завербовані російськими спецслужбами люди – вони також готувалися до вчинення серії терористичних актів на території України.

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Так, у розмові, яку оприлюднили слідчі СБУ, Герман і невідомий свідок обговорюють необхідність убити Бабченка, оскільки той "перейшов на український бік, після того, як побував на війні". А на запитання, як це можна зробити, Герман зауважив, що є людина, яка є готовою взятися за це, однак складність полягає у тому, що Бабченко весь час перебуває вдома та дуже рідко ходить на роботу. Після цього "свідок" запропонував зробити це (вбивство – 24 канал) вдома.

У зв’язку з цим представник СБУ зауважив, що у подальшому вони обговорювали, як можна купити зброю із зони конфлікту на Донбасі.

"На записі чутно, що організація замаху на вбивство Бабченка та інших можливих жертв належить російській стороні. Все це проводиться з метою дестабілізації ситуації в Україні перед президентськими виборами. При цьому Герман визнає себе російським резидентом", – переконує Тиводар.

На записі розмови справді чутно, як Герман зі "свідком" домовляються про купівлю АК, вартістю у "300 штук". На питання: "Хто покупець? Росіяни?", лунає ствердна відповідь.

У ході розмови також згадується про те, що одна "ігла" (ПЗРК ІГЛА) коштує 150. "Свідок" згадує і те, що у нього є 4 "фаготи".

На прохання ж , що необхідно подивитися зброю, Герман відповідає, що не треба робити зайвих рухів. Крім того, у розмові зазначається необхідність боєприпасів.

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"Свідок" каже, що вони у нього є в необмеженій кількості, навіть бронебійні. "Службою задокументовано, що Герман був посередником. Російські спецслужби здійснювали фінансування проросійських сил в Україні. Згадується партія "Розумна сила", – стверджує головний слідчий СБУ.

Водночас він звернув увагу, що рішення про передачу коштів здійснювалося на рівні вищого політичного керівництва РФ – Володимира Путіна, а сам Герман чітко визначає свої функції, як касира.

Так, у розмові Герман називає Путіна "Большим Пу" і каже, що людина ходила до нього і казала, що гроші треба терміново передати партії "Розумна сила". За словами співрозмовників у оприлюдненій розмові, їм необхідно видати людям у Києві "130 штук".

Слідчий СБУ додав, що спочатку спецслужба планувала затримати Германа одразу, після встановлення замовників та інших виконавців терористичного акту щодо Бабченка, але оскільки було з'ясовано, що планується ціла серія таких вбивств, то було вирішено провести імітацію злочину.

"Крім громадянина Германа на території України діють інші особи, які можуть бути залученими російською стороною до виконання цих терористичних актів", – сповістив Тиводар.

У наступному записі Герман зі "свідком" саме обговорюють наявність списку потенційних жертв. Герман, зокрема, пояснює, що виконавців вбивств є багато, в різних регіонах України. Також вони обговорюють, як все можна зробити швидко.



Борис Герман і "свідок" обговорюють список потенційних жертв

За словами слідчого, мішенню мали бути українські та російські журналісти, громадські активісти, а також колишні спецслужбовці РФ, які втекли до України.

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Тиводар стверджує, що СБУ вдалося не тільки отримати список потенційних жертв, але і співорганізаторів Германа, серед яких і Вячеслав Пивоварник. Він продемонстрував їхню переписку у телеграмі у травні 2018 року.



Жертвами російських спецслужб в Україні мали стати українські та російські журналісти, громадські активісти, а також колишні спецслужбовці РФ

"Останнього підписано у телефоні Германа, як "Слюсик", – пояснив слідчий, маючи на увазі Пивоварника та підкреслив, що ця переписка підтверджує участь російських спецслужб до організації серії терактів в Україні, зокрема, вони обговорювали список потенційних жертв і кількість виконавців.

СБУ оприлюднила прослуховування організаторів "вбивства" Бабченка – Германа та Пивоварника: відео

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



30 травня у Києві було затримано ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.