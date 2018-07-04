Асфальтовый фантом: "трухановцы" выиграли тендеров на 300 миллионов гривен с заводом-призраком

ООО "Ростдорстрой" выиграло 306 миллионов гривен на ремонт дорог в Винницкой области, подав на тендер документы на асфальтобетонный завод, существование которого теперь не могут ничем подтвердить.

Об этом говорится в сюжете программы "Наши деньги с Денисом Бигусом, пишет Bihus.info.

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В этом году на улучшение дорог в Винницкой области планируют потратить более полутора миллиарда. В частности, три контракта общей стоимостью 306 миллионов гривен на ремонт 13 километров трассы М-12 (Стрый – Тернополь – Знаменка) в этом году получило ООО "Ростдорстрой". Фирму уже много лет связывают с Геннадием Трухановым, мэром Одессы.

Официально владельцами строительной компании через кипрскую "Сайдлейк Интернешнл Лимитед" значатся Александр Жуков и Александр Рацкевич. Однако еще недавно третьим совладельцем был одессит Юрий Шумахер – официальный бизнес-партнер одесского мэра (по оффшорной Corderoy Trading Limited), которого называют "главным дорожником Труханова".



Шумахера називают "главным дорожником Труханова"

В этом году одесская фирма уже приняла участие в 8 тендерах Службы автодорог в Винницкой области (САД). Практически на всех единственным допущенным конкурентом был государственный Винницкий облавтодор.

Официальным представителем ООО "Ростдорстрой" в Винницкой области работает Константин Демишкан. До трудоустройства в компанию в 2015-м он возглавлял Винницкий облавтодор, с которым "Ростдорстрой" в этом году конкурировал на тендерах. Константин Демишкан – сын экс-замглавы Винницкой САД Василия Демишкана и племянник экс-главы всего Укравтодора Владимира Демишкана.

Официальным представителем ООО "Ростдорстрой" в Винницкой области работает Константин Демишкан

В этом году Винницкая САД ввела новый квалификационный критерий для участников тендеров – наличие собственного или арендованного асфальтобетонного завода (АБЗ) не далее, как в 150 километрах от места ремонта. Такое требование в службе заказчика объясняют технологией укладки асфальта: его нужно класть при соответствующей температуре и непрерывно во избежание швов, поэтому должна быть гарантирована быстрая и стабильная доставка без задержек.

На 5 тендеров из 8 "Ростдострой" подавал два АБЗ – один арендованный в Умани, еще один – арендованный в селе Стрижавка под Винницей. Еще на три тендера "Ростдострой" подавал только один завод, то что в Стрижавке.

По документам завод компания арендовала у родственной ООО "Ескадор", а расположен он должен быть на выезде из села Стрижавка, вдоль карьера. Здесь уже много лет стоит с полдесятка асфальтобетонных заводов, но о заводе одесситов не знает даже поселковый голова.

У нас нет фирмы этой, и у нас завода такого нет. Нет "Ескадор", ни "Ростдострой" у нас в Стрижавке нет, и к нам никто не обращался из них. Я думаю, что разрешения на выбросы, разрешения на сдачу завода в эксплуатацию должны были быть, то поселковый совет должен объязательно владеть ситуацией,

– пояснила поселковый голова Таисия Короленко.

Не нашла завода на указанном в документах месте и полиция: по обращению активистов ОО "Автомайдан Винничины", которые первыми обратили внимание на отсутствие АБЗ, сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции в Винницкой области провели в мае проверку и зафиксировали отсутствие завода, указанного в представленных на тендер документах. По результатам проверки ГУ ЧП в Винницкой области внесло в ЕРГР сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 366 УК (служебный подлог).

На том месте, где по документам и описанием директора "Ростдостроя" должен стоять АБЗ, пока только участок, который по внешнему виду напоминает стройплощадку. Одесситы утверждают, что завод там был, просто недолго.

На момент проведения тендера и на момент заключения договоров завод располагался по этому адресу. В апреле провели дополнительные геологические исследования, и было принято решение о перемещении завода. Поэтому говорить о том, что мы "подкладывали" какие-то недостоверные сведения, я не могу,

– прокомментировал директор "Ростдостроя" Алексей Андрюшин.

Впрочем, предоставить хоть какое-то подтверждение тому, что завод действительно стоял там зимой, например, фотографии, в "Ростдорстрои" не смогли.

Параллельно другая фирма из группы "Ростдостроя" таки строит АБЗ в другом селе под Винницей – Комарове. Строительством занимается ООО "Юника Проджект 2017", записанная на Андрея Шумахера, родственника (очевидно племянника) того же Юрия Шумахера из "Ростдостроя". Представителем фирмы по делам АБЗ также выступает Константин Демишкан.

Согласно Государственным санитарным правилам, производство асфальтобетона принадлежит к промышленным объектам, для которых установлена ​​санитарно-защитная зона (СЗЗ) в 1000 метрах. Вместе с тем расстояние от завода "Юником" до ближайших жилых домов – менее полукилометра. В "Ростдорстрои" уверяют, что завод новый и экологический.

Те фильтрационные системы, которые там есть, они позволяют размещать завод даже в 200-метровой зоне от жилой и общественной застройки. По аналогичному завода этой же компании были проведены исследования экологами, и всеми службами было подтверждено, что уровень шума и вредных веществ позволяет размещать в такой зоне завод,

– говорит руководитель "Ростдостроя" Алексей Андрюшин.

Границы СЗЗ действительно можно скорректировать с помощью Института общественного здоровья им. Марзеева, по направлению от Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (бывшая Государственная санэпидемслужба). Однако на официальный запрос программы в институте сообщили, что документов по уже практически построенному АБЗ в Комарове еще даже не имеют.

Направление от Госпродпотребслужбы относительно рассмотрения проектной документации по обоснованию уменьшения СЗЗ для АБЗ компании ООО "Юника Проджект 2017" соответствующие проектные материалы не поступали,

– отметили в институте.

Кроме того, АБЗ относятся к объектам, которые могут иметь значительное влияние на окружающую среду и, соответственно, подлежат оценке воздействия на окружающую среду. ОВД – это довольно длительная процедура согласования: сначала фирма должна сообщить общественности о своих планах и предоставить на ознакомление отчет по оценке воздействия на окружающую среду, в течение месяца провести общественные слушания, и, с учетом замечаний общественности, получить финальный вывод Минэкологии о допустимости планируемой деятельности. За нарушение этого порядка – ответственность вплоть до уголовной.

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Вся процедура открыта и гласная: документы, от объявлений результатам, должны быть опубликованы на специально созданном сайте – Едином реестре по оценке воздействия на окружающую среду. Однако по состоянию на конец мая, когда АБЗ в Комарове уже почти был построен в Реестре не было ни одного документа. Лишь 19 июне появилась первый из необходимых документов – сообщение о планируемой деятельности.

Директор "Ростдостроя" не видит проблемы в том, что сначала построили АБЗ, и только после этого оформляют на него документы.

– Идет процесс согласования всей документации.

– На каком этапе?

– Не могу вам сказать. Возможно на завершающем.

– Отчет об оценке воздействия на окружающую среду?

– Ммм ... не знаю ... Я думаю, что в ближайшее время.

Сейчас два эпизода с АБЗ в Стрижавке и Комарове объединены в одно уголовное производство. Согласно ответу ГПУ на запрос ОО "Автомайдан Винничины", расследование осуществляется по статьям о служебный подлог и самовольное строительство соответственно. При этом согласно постановлению Генерального прокурора от 21 июня, расследования передано ГСУ ЧП, а процессуальное руководство – ГПУ.

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