Ввоз "евроблях" в Украину с участием граждан Беларуси: как прокручивают схему

Граждан Беларуси массово используют в схеме ввоза нерастаможенных автомобилей с европейской регистрацией через таможенные посты на украино-белорусской границе. При этом белорусы выполняют лишь роль водителя-нерезидента за небольшую плату, но это позволяет украинскому покупателю год пользоваться автомобилем, не платя таможенные платежи в бюджет страны.

Такая схема приводит к массовому нарушению Таможенного кодекса Украины, согласно которому пользоваться автомобилем в таком случае имеет право лишь тот, кто его завез. Все это происходит с молчаливого согласия и на глазах у самих таможенников, говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый").

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По данным, полученным "Схемами" из своих источников в ГФС, только за май 2018 через таможенный пост Доманово (Волынская область) почти 3000 нерастаможенных автомобилей с европейской регистрацией были завезены именно гражданами Беларуси.

Журналисты белорусской редакции "Радио Свобода" проехались по нескольким пограничным населенным пунктам Беларуси, где проживают лица, по данным "Схем", полученных от источников на таможне, которые в 2018 году ввозили нерастаможенные автомобили на европейских номерах Украины. Часть из них признали: машины в Украину таки ввозили. Житель села Заостровечье рассказал журналистам, что по такой схеме ввозили авто несколько десятков его односельчан, и за это посредники им платили по 20 долларов.

Я просто брал паспорт. Там таксист брал людей шесть с собой. Там из нашего села людей 40-50 уже ездили. Мне просто позвонили, сказали: "Хочешь заработать 20 долларов?" "Конечно, – говорю. – А что надо?" Ничего, только паспорт, не было там ни судимости, ничего. Говорю: "Все нормально. У меня работа есть, работаю, как положено, на государственном предприятии". Денег, думаю, 20 долларов не помешает. Я поехал. Нас рассадили по разным машинам. Как он сказал, это можно делать только раз в год,

– рассказал он.

Как говорится в расследовании, схема работает так. Автомобили заезжают с территории Евросоюза в режиме транзита, то есть имеют право находиться в Украине до 10 дней. Затем авто едет на пункт пропуска на границе с Беларусью, выезжает из Украины, однако не въезжает в Беларусь. На нейтральной территории в автомобиль садится гражданин Беларуси, который имеет доверенность от владельца авто. Он заезжает в Украину, выходит из машины и вскоре, иногда пешком, возвращается в Беларусь. Автомобиль остается у пользователя-украинца, который также получает доверенность от собственника.

В таком варианте – режиме временного ввоза – авто с иностранной регистрацией может находиться в Украине до одного года.

Непрозрачный ввоз таких автомобилей стал источником дохода для целого слоя нечистых на руку бизнесменов. Но они действуют не самостоятельно. Все это происходит на глазах таможенников на границе,

– говорится в расследовании.

Главой Волынской таможни является Виктор Кривицкий. Его телефоны на время выхода сюжета были отключены, а на вопросы журналистов в мессенджере он также не ответил.

В Государственной фискальной службе уверяют, что проверяют транспортные средства, пересекающие границу Украины.

Проверяем мы их путем запросов на другие страны, и эти запросы таможня не имеет права проверять напрямую. Мы каждый раз работаем через международные соглашения, поэтому привлекаем ГФС и МИД. Как только транспортное средство заезжает на таможенный пост, он там может находиться максимум 4 часа, что мы можем там задержать и посмотреть. Но иногда бывает так, что ответ приходит через две недели, три недели после того, как мы его дали. И в этом случае мы не имеем права держать человека так долго. Волынская таможня массовость этих нарушений фиксирует последние два года точно. И мы каждый раз говорим о том, что таможне не хватает полномочий, чтобы навести порядок в этой сфере", – утверждает пресс-секретарь Волынской таможни ГФСУ Валентина Черныш в комментарии "Схемам".

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Председатель Государственной фискальной службы Мирослав Продан не ответил на присланные ему вопросы про описанную схему на Волынской таможни.

В Верховной Раде сейчас зарегистрировано несколько законопроектов, направленных на решение проблемы с ввозом авто с иностранной регистрацией. Урегулировать вопрос чрезмерного количества автомобилей на еврономерах в Украине предлагают за счет уменьшения акцизного налога на авто, отмены экологического ограничения на растаможку по стандарту "Евро-5" и усиления контроля, в частности, из-за увеличения штрафов.

Видео: полный выпуск программы "Схемы"