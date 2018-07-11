Заочний Матіос: про що скромно змовчав головний військовий прокурор у своїй біографії

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос любить говорити і писати про інших – багато і переважно без смаку, зривати покрови і "викидати увесь бруд на екрани". Виглядає це все дуже відверто. Тільки про себе Анатолій Васильович зовсім не такий відвертий. От хоча б про свою вищу юридичну освіту.

Є в Анатолія Васильовича персональний сайт з біографією, написаною від першої особи. І є там лиш один короткий рядок про його університети: "Вищу освіту отримав у 1997 році в Чернівецькому державному університеті ім. І.Федьковича", пише Bihus.info.

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У цей університет Матіос торік навіть зводив журналіста Леоніда Канфера для зйомок компліментарного фільму "Життя Анатолія Матіоса". Познайомив, так би мовити, зі своєю альма-матер.

Незрозуміло тільки одне: чому головний військовий прокурор і там, і там замовчав, що закінчив він цей університет заочно. Це офіційно підтвердили в самому виші у відповідь на запит.



Відповідь на запит

Коротко кажучи, перший курс Анатолій Васильович Матіос відівчився на юрфаці на денній формі навчання, а далі, аж до 1997 року, пішов по заочці. На цьому й закінчив.

Якщо довго і старанно копатися в інтернеті, то можна знайти ще один цікавий документ – відомість першого випуску юрфаку Чернівецького Університету (правда, рік випуску тут – не 1997, а 1996). У відомість вдруковані і Арсеній Яценюк, і його нинішній соратник Андрій Пишний. А от Анатолій Матіос чомусь вписаний внизу від руки, разом з іще двома студентами.



У відомомсті Анатолій Матіос чомусь вписаний внизу від руки

Правда, ручатися за достовірність цього документу не можна. А от інформація про "заочку" – цілком офіційна і стовідсоткова.

Чи означає те, що головний військовий прокурор має тільки заочну юридичну освіту, що він – поганий юрист? Не факт. У будь-якому випадку, це краща юридична освіта, ніж в генерального прокурора Юрія Луценка.

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Питання тільки, чому Матіос цю свою заочну форму замовчує.

А, і ще одне питання. Якщо Анатолій Васильович з 1992 до 1997 року в університет не ходив, то чим він займався? Про це він у своїй біографії не пише. І у трудовій книжці в нього записів про цей період немає. Принаймні, так відповіли на запит в ГПУ.



Відповідь ГПУ