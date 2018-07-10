Як шукає прихисток суддя, якого підозрюють у 20 тисячах втручаннях у систему розподілу справ

Суддя Господарського суду Києва Роман Бойко зустрічається з суддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим. Останнього підозрюють у втручанні в автоматизовану систему розподілу справ та у втручанні в роботу суддів. У той час Роман Бойко сам фігурує у кримінальній справі у статусі свідка.

Журналісти Bihus.Info cпеціально для "ЧЕСНО.Фільтруй суд!" проаналізували деталі цієї кримінальної справи.

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Близько трьох років Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, в якому зафіксовано понад 20 тисяч фактів втручань в автоматизовану систему розподілу справ. Підозру висунули екс-голові Вищого господарського суду Віктору Татькову та його тодішньому заступнику Артуру Ємельянову. За матеріалами слідства, судді фактично поставили під власний контроль прийняття рішень у всіх господарських інстанціях. Зараз досудове розслідування на завершальному етапі. Справу може "затягнути" ознайомлення з матеріалами провадження самих суддів, які є підозрюваними.

Звичайно, слідчі та прокурори зацікавлені в тому, щоб результати їхньої праці якнайшвидше потрапили до суду,

– розказав керівник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Серед епізодів у кримінальному провадженні, в якому зафіксовано втручання, позов Міністерства оборони Російської Федерації до Кабінету Міністрів України. Позов почав розглядати у 2011-му році Господарський суд міста Києва. Саме в той час головою Господарського суду міста Києва був Артур Ємельянов, а його заступником – суддя Роман Бойко. Саме ті судді, зустріч з якими зафіксували журналісти Bihus.Info в сюжеті "Штаб-квартира судді Артура".

За матеріалами позову, Росія вимагала в України повернення більш як трьох мільярдів гривень боргу приватної компанії Юлії Тимошенко "Єдині енергетичні системи України" буцімто через те, що Україна надавала державні гарантії повернення боргу. Як доказ держгарантій, у суді вказали листи тодішнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка екс-главі уряду Росії Віктору Черномирдіну. Попри те, що ці листи не можуть бути державними гарантіями, суддя Господарського суду міста Києва Анатолій Івченко задовольнив позов та зобов’язав державу виплатити Росії 3 мільярди гривень.

Вони не могли бути гарантіями ні з точки зору процедури, які приймав Кабінет Міністрів, ні з точки зору тієї інформації, яка в них була викладена,

– сказав Сергій Горбатюк.

За законом, право надавати державні гарантії має тільки Кабінет Міністрів. Сам прем’єр-міністр підписувати від імені Кабміну державні гарантії не має права.

Зрозуміло було і тоді, і зараз, що Кабінет Міністрів України є колегіальним органом, всі рішення приймає на засіданнях більшістю від конституційного складу Кабміну. Тобто сам прем’єр-міністр незалежно від прізвища, незалежно від дати, коли це було, у нього немає повноважень підписувати гарантії і так далі, діяти від імені Кабміну,

– прокоментував радник юридичної фірми ARIO Кирило Юхно.

За матеріалами слідства, при виборі судді на справу було допущене втручання в автоматизовану систему розподілу справ. За інформацією журналістів Bihus.Info, суддя Анатолій Івченко, аби бути включеним до списку суддів для участі в автоматизованому розподілі, приїхав до суду на останній день своєї відпустки. Якщо врахувати, що підозру за втручання отримав Артур Ємельянов, який тоді був головою суду, логічно припустити, що керівництво суду (в тому числі і тодішній заступник Роман Бойко) могли знати про факти втручання.

Нині проект підозри судді Анатолію Івченку в частині постановлення завідомо неправосудного рішення вже сформований і лежить на підписі в Генеральній прокуратурі. Однак відомство з цим не спішить і тому підозру Івченку, за словами Горбатюка, не можуть вручити вже близько трьох місяців.

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Натомість у березні 2014-го року, саме після того, як в Україні сталась Революція Гідності, суддя Роман Бойко особисто прийняв нове рішення по справі "за нововиявленими обставинами". По факту суддя прийняв рішення, яким скасував попереднє рішення Івченка, зобов’язавши повернути гроші України до державного бюджету.

Однак суддя посилається на нововиявлені обставини, які по своїй суті такими бути не можуть. Суддя вказує, що жодних державних гарантій не існувало і це було виявлено у 2014-му році, в той час як вже при розгляді справи вперше таких гарантій не було.

Як не дивно, наступним рішенням це було скасовано одразу після подій на Майдані, і скасовано воно було не як незаконне рішення, не як безпідставне рішення, що начебто встановлено, що немає оригіналів цих гарантій. Хоча яка це нововиявлена обставина, якщо під час дослідження тоді, в 2012-14 роках, це чітко було досліджено в судовому засіданні, що оригіналів немає,

– розказав керівник Департаменту спецрозслідувань Сергій Горбатюк.

До того ж, при отриманні цієї справи саме суддею Романом Бойко, на думку слідства, теж ймовірно відбулося втручання в автоматизовану систему. Нині Роман Бойко має статус свідка в кримінальній справі Ємельянова, однак, не виключено, що ГПУ може найближчим часом підготувати підозру для нього в частині постановлення завідомо неправосудного рішення.