Как ищет прибежище судья, которого подозревают в 20 тысячах вмешательств в систему распределения

Судья Хозяйственного суда Киева Роман Бойко встречается с судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым. Последнего подозревают во вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел и во вмешательстве в работу судей. В то же время Роман Бойко сам фигурирует в уголовном деле в статусе свидетеля.

Журналисты Bihus.Info специально для "ЧЕСТНО.Фильтруй суд!" проанализировали детали этого уголовного дела.

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Около трех лет Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в котором зафиксировано свыше 20 тысяч фактов вмешательства в автоматизированную систему распределения дел. Подозрение предъявили экс-председателю Высшего хозяйственного суда Виктору Татькоу и его тогдашнему заместителю Артуру Емельянову. По материалам следствия, судьи фактически поставили под собственный контроль принятие решений во всех хозяйственных инстанциях. Сейчас досудебное расследование на завершающем этапе. Дело может "затянуть" ознакомление с материалами производства самих судей, которые являются подозреваемыми.

Конечно, следователи и прокуроры заинтересованы в том, чтобы результаты их труда как можно быстрее попали в суд,

– рассказал руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Среди эпизодов в уголовном производстве, в котором зафиксировано вмешательство, иск Министерства обороны Российской Федерации к Кабинету Министров Украины. Иск начал рассматривать в 2011-м году Хозяйственный суд города Киева. Именно в то время председателем Хозяйственного суда города Киева был Артур Емельянов, а его заместителем – судья Роман Бойко. Именно те судьи, встречу которых зафиксировали журналисты Bihus.Info в сюжете "Штаб-квартира судьи Артура".

По материалам иска, Россия требовала от Украины возврата более трех миллиардов гривен долга частной компании Юлии Тимошенко "Единые энергетические системы Украины" якобы за то, что Украина предоставляла государственные гарантии возврата долга. Как доказательство госгарантий, в суде указали письма тогдашнего премьер-министра Украины Павла Лазаренко экс-главе правительства России Виктору Черномырдину. Несмотря на то, что эти письма не могут быть государственными гарантиями, судья Хозяйственного суда города Киева Анатолий Ивченко удовлетворил иск и обязал государство выплатить России 3 миллиарда гривен.

Они не могли быть гарантиями ни с точки зрения процедуры, которые принимал Кабинет Министров, ни с точки зрения той информации, которая в них была изложена,

– сказал Сергей Горбатюк.

По закону, право предоставлять государственные гарантии имеет только Кабинет Министров. Сам премьер-министр подписывать от имени Кабмина государственные гарантии не имеет права.

Понятно было и тогда, и сейчас, что Кабинет Министров Украины является коллегиальным органом, все решения принимаются на заседаниях большинством от конституционного состава Кабмина. То есть сам премьер-министр, независимо от фамилии, независимо от даты, когда это было, у него нет полномочий подписывать гарантии и так далее, действовать от имени Кабмина,

– прокомментировал советник юридической фирмы ARIO Кирилл Юхно.

По материалам следствия, при выборе судьи на дело было допущено вмешательство в автоматизированную систему распределения дел. По информации журналистов Bihus.Info судья Анатолий Ивченко, чтобы быть включенным в список судей для участия в автоматизированном распределении, приехал в суд в последний день своего отпуска. Если учесть, что подозрение за вмешательство получил Артур Емельянов, который тогда был председателем суда, логично предположить, что руководство суда (в том числе и тогдашний заместитель Роман Бойко) могли знать о фактах вмешательства.

Сейчас проект подозрения судье Анатолию Ивченко в части вынесения заведомо неправосудного решения уже сформирован и лежит на подписи в Генеральной прокуратуре. Однако ведомство с этим не спешит и поэтому подозрение Ивченко, по словам Горбатюка, не могут вручить уже около трех месяцев.

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Зато в марте 2014-го года, именно после того, как в Украине произошла Революция Достоинства, судья Роман Бойко лично принял новое решение по делу "по вновь открывшимся обстоятельствам". По факту судья принял решение, которым отменил предыдущее решение Ивченко, обязав вернуть деньги Украины в государственный бюджет.

Однако судья ссылается на вновь открывшиеся обстоятельства, которые по своей сути таковыми быть не могут. Судья указывает, что никаких государственных гарантий не существовало и это было выявлено в 2014-м году, в то время как уже при рассмотрении дела впервые таких гарантий не было.

Как ни странно, следующим решением был отменен сразу после событий на Майдане, и отменено оно было не как незаконное решение, не как безосновательное решение, что якобы установлено, что нет оригиналов этих гарантий. Хотя какое это вновь открывшееся обстоятельство, если во время расследования тогда, в 2012-14 годах, это четко было расследовано в судебном заседании, что оригиналов нет,

– рассказал руководитель Департамента спецрасследований Сергей Горбатюк.

К тому же, при получении этого дела именно судьей Романом Бойко, по мнению следствия, тоже вероятно произошло вмешательство в автоматизированную систему. Сейчас Роман Бойко имеет статус свидетеля в уголовном деле Емельянова, однако, не исключено, что ГПУ может в ближайшее время подготовить подозрение для него в части вынесения заведомо неправосудного решения.