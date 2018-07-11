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Кто спонсирует бизнес одиозного Журило, который устроил папиросную фабрику на заводе "Электрон"

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Кто спонсирует бизнес одиозного Журило, который устроил папиросную фабрику на заводе "Электрон"

Светлана Емельянова, экс-супруга судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, заключила договор об инвестициях на 1 миллион 300 тысяч долларов в зарубежный сигаретный бизнес. Среди партнеров компании в Украине – новая папиросная фабрика в Желтых Водах, подконтрольная Руслану Журило. Сам Журило регулярно встречается в Украине с судьей Емельяновым.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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В конце 2017-го года в Желтых Водах (Днепропетровская область), на малой родине отстраненного главы ГП "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журило открыли папиросную фабрику. По материалам расследования программы "Схемы", только одна из 11-ти пачек сигарет фабрики имеет настоящую акцизную марку. Все другие, проверенные в Министерстве финансов, оказались с поддельными акцизными марками. То есть журналисты подозревают предприятие в неуплате налогов.

Фабрика "Юнайтед Табако" (Желтые Воды) записана на британскую фирму Alderton Business, 75% которой контролирует Елена Бойко – экс-партнерша Руслана Журило.

Младший брат Журило Николай работает на фабрике "директором по общим вопросам".

А расположено папиросное производство на прежнем приборном заводе "Электрон", где Руслан Журило ранее был директором. Миноритарными партнерами Журил по фабрике в Желтых Водах являются люди бизнесмена Виталия Киро. 25% фирмы Alderton – под контролем Ольги Киро. Виталий Киро – владелец и более масштабного папиросного бизнеса. В частности, компании в Арабских Эмиратах Space Star Tobacco (переименована в VK Tobacco).

В марте 2017 года компания Киро заключила договор о сотрудничестве с компанией Svitland Global (тоже ОАЭ), основателем и директором которой является экс-супруга судьи Светлана Емельянова. Согласно договору, компания Емельяновой согласилась инвестировать в сигаретный бизнес Виталия Киро 1 миллион 300 тысяч долларов в обмен на 40% чистого дохода и с распределением всего оборудования в соотношении 50/50.

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В банковской форме проверки клиентов основным клиентом компании VK Tobacco в Украине указана фирма "Юнайтед Табако" – это название фабрики в Желтых Водах, которую контролирует ближайшее окружение Руслана Журило.

По материалам сюжета регионального телеканала "Желтая река", фабрику открыли при содействии Олега Кришина, нардепа от фракции "Народный фронт". Табличка "Народного фронта" есть и на дверях самой фабрики.

22 июня, после выхода сюжета о папиросной фабрике и фальшивых акцизных марках, журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" зафиксировали авто, которое принадлежит лично нардепу Кришину возле офиса судьи Артура Емельянова. Мужчина и женщина, которые приехали машиной Кришина, посещали именно тот вход, который ведет в офис Емельянова.

Депутат Кришин опроверг связь с судьей, но не смог объяснить, для чего люди, которые приехали на его личном авто, заходили в здание, где есть офис судьи.

Ни я, ни кто-то из моих друзей никаких отношений и деловых контактов с Артуром Емельяновым не имеет,
– сказал Кришин в комментарии журналистам.

Он предположил, что авто могло привести пассажиров в "Пассаж" или "Волконский", которые на самом деле расположены в нескольких кварталах от офиса, в который они заходили.

Полный выпуск программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.

Теги: Новости Украины Бизнес Расследования
Источник: 24 Канал
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