Хто спонсорує бізнес одіозного Журила, який облаштував цигаркову фабрику на заводі "Електрон"

Світлана Ємельянова, екс-дружина судді Артура Ємельянова, з якою він підтримує стосунки, уклала договір про інвестиції на 1 мільйон 300 тисяч доларів у закордонний цигарковий бізнес. Серед партнерів компанії в Україні – нова цигаркова фабрика у Жовтих Водах, підконтрольна Русланові Журилу. Сам Журило регулярно зустрічається в Україні із суддею Ємельяновим.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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У кінці 2017-го року у Жовтих Водах (Дніпропетровська область), на малій батьківщині відстороненого очільника ДП "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журила, відкрили цигаркову фабрику. За матеріалами розслідування програми "Схеми", лише одна з 11-ти пачок цигарок фабрики має справжню акцизну марку. Всі інші, перевірені у Міністерстві фінансів, виявилися із підробними акцизними марками. Тобто журналісти підозрюють підприємство в несплаті податків.

Фабрика "Юнайтед Табако" (Жовті Води) записана на британську фірму Alderton Business, 75% якої контролює Олена Бойко – екс-партнерка Руслана Журила.

Молодший брат Журила Микола працює на фабриці "директором із загальних питань".

А розташоване цигаркове виробництво на колишньому приладному заводі "Електрон", де Руслан Журило раніше був директором. Міноритарними партнерами Журил по фабриці у Жовтих Водах є люди бізнесмена Віталія Кіро. 25% фірми Alderton – під контролем Ольги Кіро. Віталій Кіро – власник і більш масштабного цигаркового бізнесу. Зокрема, компанії в Арабських Еміратах Space Star Tobacco (перейменована у VK Tobacco).

У березні 2017-го компанія Кіро уклала договір про співпрацю з компанією Svitland Global (теж ОАЕ), засновником та директором якої є екс-дружина судді Світлана Ємельянова. Згідно з договором, компанія Ємельянової погодилася інвестувати в цигарковий бізнес Віталія Кіро 1 мільйон 300 тисяч доларів в обмін на 40% чистого доходу та з розподілом усього обладнання у співвідношенні 50/50.

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У банківській формі перевірки клієнтів основним клієнтом компанії VK Tobacco в Україні вказана фірма "Юнайтед Табако" – це назва фабрики в Жовтих Водах, яку контролює найближче оточення Руслана Журила.

За матеріалами сюжету регіонального телеканалу "Жовта річка", фабрику відкрили за сприяння Олега Кришина, нардепа від фракції "Народний фронт". Табличка "Народного фронту" є і на дверях самої фабрики.

22 червня, після виходу сюжету про цигаркову фабрику і фальшиві акцизні марки, журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" зафіксували авто, яке належить особисто нардепу Кришину біля офісу судді Артура Ємельянова. Чоловік і жінка, які приїхали машиною Кришина, відвідували саме той вхід, що веде до офісу Ємельянова.

Депутат Кришин заперечив зв’язок із суддею, але не зміг пояснити, для чого люди, які приїхали на його особистому авто, заходили до будівлі, де є офіс судді.

Ні я, ні хтось із моїх друзів жодних стосунків та ділових контактів з Артуром Ємельяновим не має,

– сказав Кришин у коментарі журналістам.

Він припустив, що авто могло привезти пасажирів у "Пасаж" чи "Волконський", які насправді розташовані за кілька кварталів від офісу, в який вони заходили.

Повний випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.