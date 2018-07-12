За скільки законів, які відповідають передвиборчій програмі, не проголосував БПП: інфографіка

"Блок Петра Порошенка" за майже 4 роки виконав або частково виконав 77% програмних обіцянок. У середньому відповідні законопроекти в залі підтримували 74% фракції. Частину вже виконаних обіцянок представники президентської сили намагалися "відкотити", інколи успішно.

Проект Bihus.Info проаналізував реалізацію програми Блоку Петра Порошенка, з якою президентська політсила у 2014 році обиралася до нинішнього скликання Верховної Ради.

Читайте також: Заочний Матіос: про що скромно змовчав головний військовий прокурор у своїй біографії

Повністю виконані 10% програмних положень. Стільки ж – узагалі не виконаних зобов’язань. Ще 67% – виконані частково. 13% обіцянок – занадто абстрактні, аби оцінювати стан їх виконання.

У дослідженні обіцянка вважається частково виконаною, якщо ВР поточного скликання прийняла хоча б один закон, що відповідає програмному зобов’язанню, а фракція голосувала "за" щонайменше 10% голосів.



Скільки обіцянок виконали в БПП (інфорграфіка)

Крім того, редакція проаналізувала голосування президентської фракції за понад 40 законопроектів, що відповідають заявленим у програмі зобов’язанням. Більшість цих ініціатив (75%) має серед співавторів представників БПП.

Голоси "за" проекти законів, що відповідають передвиборчій програмі, віддавали в середньому лише 74% фракції.

Найбільш одностайними представники БПП були при голосуванні за президентські ініціативи стосовно судової реформи. Відповідні зміни до Конституції і Закон "Про судоустрій та статус суддів" підтримали в середньому 90% фракції БПП.

Читайте також: Хто спонсорує бізнес одіозного Журила, який облаштував цигаркову фабрику на заводі "Електрон"

Найменш активно парламентарі від "Блоку Порошенка" віддавали голоси за Виборчий кодекс і законопроект про вибори "за відкритими списками" – їх підтримало менше 45% фракції. Відповідні ініціативи досі остаточно не прийняті, а програмна обіцянка БПП запровадити парламентські вибори за "відкритими списками" не виконана.

Частину вже прийнятих норм, що відповідають програмним зобов’язанням БПП, представники цієї фракції намагалися змінити в гірший бік. Редакція нарахувала щонайменше 5 спроб від представників БПП "відкотити" чинні положення законодавства з числа тих, які відповідають програмним обіцянкам політсили.

Серед "шкідливих" законодавчих ініціатив президентської фракції вдале скасування конкурсів на посади "губернаторів", ідея ліквідувати ІІІ групу ФОП, перша і друга спроби скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а також поправки про відтермінування кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, які довелося виправляти президенту.



Парламентські "шкідники" БПП